Вампиры, маньяки и даже химкинские «Зачарованные»: 3 российских сериала, которые выйдут в ноябре

Холодный ноябрь — идеальное время, чтобы укутаться в плед, налить горячий чай и устроить киномарафон. И отечественные сериалы в этом месяце готовы составить достойную конкуренцию западным хитам. На старте — возвращение смоленских кровососов, новые ведьмы из Химок и долгожданное продолжение «Метода». Все три проекта обещают драйв, тьму и характер — как мы любим.

«Вампиры средней полосы» (3 сезон) / 1 ноября

Смоленск снова станет эпицентром клановой войны между древними и новыми вампирами. Третий сезон сериала обещает быть самым мрачным и масштабным — теперь противостояние перерастает в настоящую бойню.

Фанаты ждали продолжения почти два года, и теперь, наконец, узнают, чем закончится история семейства вампиров, пытавшихся жить «по-человечески». К слову, Женьку теперь играет Тимофей Кочнев — после воскрешения герой изменился не только внутренне, но и внешне.

«Химкинские ведьмы» / 10 ноября

Три аферистки, притворявшиеся медиумами, внезапно получают настоящие сверхспособности. Теперь одна слышит мысли, другая видит будущее, а третья — мёртвых. Ироничный и мистический сериал с Агатой Муцениеце и Анной Банщиковой обещает стать ярким попаданием в жанр городского фэнтези.

Идею уже окрестили «российскими “Зачарованными”», но авторы не копируют западный формат, а делают ставку на характер и бытовую магию. Сюжет разворачивается в привычных Химках, где колдовство соседствует с пробками, кофейнями и вечной борьбой с коммуналкой.

«Метод» (3 сезон) / 20 ноября

Родион Меглин возвращается. Но теперь он не одиночка, а глава целой команды — бывших маньяков, использующих свои тёмные инстинкты для поимки новых убийц. Хабенский снова в своём фирменном амплуа — хладнокровного аналитика, у которого под контролем даже безумие.

В новом сезоне «Метода» к нему присоединяется студентка Лера, чья психика тонка, но опасно хрупка. Вместе они будут нырять в психологию серийных убийц, где грань между охотником и жертвой стирается. Добавьте к этому харизматичного злодея по прозвищу Зверь (Никита Кологривый) — и получится настоящий российский нуар о людях, которых спасает только тьма.

Этой осенью у российских сериалов свой тон — резкий, нервный, живой. Вампиры ищут человечность, ведьмы — искупление, а следователи — монстров внутри себя. И, кажется, смотреть всё это будет куда горячее, чем любой ноябрьский чай.

