Вампирская коронация и древние руны: что ждать от второго сезона сериала «Граница миров»

13 марта 2026 17:00
Кадр из сериала «Граница миров»

Продолжение будет не менее захватывающим.

На СТС 23 марта в 19:00 начнётся 16-серийное продолжение фантастической комедии «Граница миров». Сериал снят при участии Арт Пикчерс Вижн и Black Box Production. Режиссером второго сезона стал Алексей Зотов, в актерский состав вошли Ольга Кабо и Анна Глаубэ.

Новый сезон будет точно наполнен экшен-сценами.

По сюжету герои столкнутся с множеством существ из Темного мира: древними вампирами, японской лисой-оборотнем, суккубом, болотницей, рыцарем, безголовой нечистью, банным духом, домовым, великаном, эльфом и другими. Появятся и крупные массовые сцены — бал нечисти с участием ста человек и турнир по стрельбе из лука, где около пятидесяти актёров примерили эльфийские уши.

У персонажей добавятся личные линии. Добрынин, сыгравший главу секретной службы Никитича, будет искать компромиссы с женой в исполнении Ольги Кабо. Персонаж Людмила Николаевна получит новое тело и перевоплотится в героиню Анны Глаубэ. Серёга, роль которого исполняет Денис Нурулин, станет отцом. Лёха, в исполнении Дани Киселёва, будет прятаться от ведьмы Наташи, роль которой досталась Кристине Корбу. Ведьма попытается отобрать его у вампирши Илона — Ангелины Поплавской.

Сценарий включает погони в Темнолесье, вампирскую коронацию, ритуалы на ведьминой горе, разгадки древних рун и поиски пещеры с саркофагами. Съёмки проходили в разных локациях: в бизнес-центре, где воссоздали новый офис «Границы миров», в кинопарке «Москино» и на площадках Подмосковья. Для ряда сцен использовали дворец в музее‑заповеднике «Царицыно», который стал вампирской резиденцией, и ротонду усадьбы Братцево в роли портала в Темный мир.

Камилла Булгакова
telegram Телеграм vk Вконтакте zen Яндекс Дзен
