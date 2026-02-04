Вампирша Ира, космос и Лепс: японцы умудрились сделать аниме про СССР круче россиян – но и здесь не обошлось без «клюквы»

Тайтл, однозначно, не идеальный, но его авторы сделали все, чтобы получилось как минимум достойно.

Достойное аниме про СССР – звучит как шутка, пока не натыкаешься на «Луну, Лайку и Носферату». Японцы взяли космическую гонку, холодную войну, вампиршу с трагическим прошлым и выдали историю, которая оказалась заметно лучше российской попытки осмыслить ту же эпоху.

Даже по рейтингам это заметно – 6.8 на «Кинопоиске» и 6.7 на IMDb против скромных 5.9 и 5.6 у «Первого отряда» – мягко говоря спорного тайтла о Великой отечественной войне.

Действие разворачивается в альтернативной версии СССР, здесь он называется Республикой Зернитра. Молодой кандидат в космонавты Лев Лепс получает странное и опасное задание – подготовить к полету пленную вампиршу Ирину.

Логика государства проста: если кто и должен стать первым, так тот, кого не жалко. Вампиров здесь открыто презирают, за людей не считают и используют как расходный материал.

Этот мотив угнетения – самый острый в сериале. Он не маскируется и не сглаживается, но и не превращается в карикатуру. Да, есть «клюква», есть жесткие силовики и давящая система, но за этим проступает уважение к самому мифу советского космоса.

Это история про подвиг, подготовку, страх и цену первого шага, рассказанная через фантастику и романтику.

На фоне холодных кабинетов и полигонов развивается тихая, почти стеснительная связь Льва и Ирины через взгляды, короткие диалоги и общее стремление к звездам. Именно эта человечность и вытягивает сериал – точно не идеальный, но сделанный на совесть.