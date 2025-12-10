Меню
Вам не кажется, что Пеннивайз кое-кого напоминает? Вот откуда Стивен Кинг взял имя и образ своего жуткого клоуна

10 декабря 2025 21:02
Кадр из сериала «Оно: Добро пожаловать в Дерри»

Автор не скрывал источники.

Образ Пеннивайза, созданный Стивеном Кингом и затем представленный на экране, стал поистине культовым в жанре хоррора, перешагнув границы литературы и кино и проникнув в массовое сознание. Эта жуткая фигура в костюме клоуна с париком из оранжевой пряжи и зловещей улыбкой превратила сам символ беззаботного веселья в олицетворение древнего, хищного зла.

Некоторые люди всерьез начали бояться цирковых артистов. Но даже фанаты не догадываются, откуда Кинг взял имя и образ Пеннивайза.

Имя Пеннивайза

Имя «Pennywise» дословно можно перевести как «экономный в мелочах». Интересно, что сам Стивен Кинг никогда подробно не объяснял, почему дал своему клоуну именно такое прозвище.

У него нет какого-то мифологического или глубокого культурного корня — скорее, это отсылка к старой английской поговорке «Penny Wise, Pound Foolish», что примерно значит «сэкономил на копейке, потерял на рубле».

Если копнуть в эту идею, то имя Пеннивайза можно расценить как тонкую подсказку. Оно словно намекает: не стоит быть глупцом в мелочах, даже когда перед тобой безобидный на вид клоун, ведь цена ошибки и доверия может оказаться огромной.

Образ Пеннивайза

Для создания пугающего образа Пеннивайза Стивен Кинг черпал вдохновение в самом, казалось бы, невинном источнике — в образе Рональда Макдональда, символа популярной сети ресторанов. Автор рассуждал, что клоун, которого знают и любят дети по всему миру, идеально подходит на роль хищника: он автоматически вызывает доверие, что позволяет злу подобраться к жертве максимально близко.

Ещё одним возможным, хотя и неподтверждённым официально, прототипом мог послужить реальный преступник — Джон Уэйн Гейси, серийный убийца 1970-х, получивший прозвище «Клоун-убийца». Гейси участвовал в благотворительных мероприятиях и детских праздниках в костюме клоуна.

История Пеннивайза

В сериале «Оно: Добро пожаловать в Дерри» наконец-то показали, как именно родился жуткий образ клоуна. В седьмом эпизоде раскрылось, что до 1908 года чудовище маскировалось под ребёнка, чтобы подбираться к своим жертвам. Но, наблюдая за людьми, оно сделало открытие: дети куда охотнее и доверчивее тянутся к яркому и весёлому клоуну.

Кадр из сериала «Оно: Добро пожаловать в Дерри»

Тогда Оно выследило настоящего циркового артиста по имени Боб Грей, выступившего под псевдонимом Пеннивайз, заманило его в лес, убило и буквально «присвоило» его внешность, профессию и даже сценическое имя. Этот облик оказался идеальной маской.

Ранее портал «Киноафиша» писал, какое отношение новинка «Оно. Кошмар на Мейпл-стрит» имеет к культовому хиту Кинга.

Фото: Кадры из сериала «Оно: Добро пожаловать в Дерри»
Светлана Левкина
Светлана Левкина
