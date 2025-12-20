«Вам чего, дедушка?» Сергей Шакуров устраивает карьерный переворот в фильме «Стажер по-русски» — премьера 25 декабря на Premier

До конца 2025 года зрителей ждёт ещё одна кинопремьера. В сети появился трейлер комедии «Стажёр по-русски» с Сергеем Шакуровым, которая станет доступна для просмотра в онлайн-кинотеатре Premier уже 25 декабря.

Курьер, который слишком быстро идёт вверх

Сюжет фильма разворачивается в стенах многопрофильной компании, где всё давно работает по отлаженной схеме. Привычный порядок нарушает появление нового курьера — Николая Борисовича.

Седовласый новичок с лёгкостью выполняет любые поручения, неожиданно быстро продвигается по карьерной лестнице и явно не вписывается в представление коллег о «временном сотруднике».

Полароид, ритуалы и вопросы без ответов

После каждого удачного шага Николай Борисович делает снимок на полароид и отправляет фотографию неизвестному адресату. Этот странный ритуал сначала вызывает улыбку, но со временем начинает настораживать. Сотрудники понимают: за безупречной работой и спокойной улыбкой скрывается личная история, о которой он предпочитает молчать.

Актёрский состав и создатели

Главную роль исполнил Сергей Шакуров, добавив образу сдержанной иронии и внутреннего напряжения. Также в фильме снялись Равшана Куркова, Марина Калецкая, Арсений Попов, Алина Алексеева, Жаргал Бадмацыренов, Семён Арзуманов, Антон Остерников, Сергей Штепс и Александр Крайнов. Режиссёром картины стала Александра Хобс, сценарий написали Алексей Зюзин и Сергей Форостецкий.

«Стажёр по-русски» обещает стать комедией с неожиданным подтекстом — о возрасте, опыте и умении начинать заново тогда, когда от тебя этого уже не ждут.

Ранее портал «Киноафиша» писал про новинки начала 2026 года на НТВ.