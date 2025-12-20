Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Статьи «Вам чего, дедушка?» Сергей Шакуров устраивает карьерный переворот в фильме «Стажер по-русски» — премьера 25 декабря на Premier

«Вам чего, дедушка?» Сергей Шакуров устраивает карьерный переворот в фильме «Стажер по-русски» — премьера 25 декабря на Premier

20 декабря 2025 15:42
Кадр из фильма «Стажёр по-русски»

Еще одна комедия, которая должна удивить.

До конца 2025 года зрителей ждёт ещё одна кинопремьера. В сети появился трейлер комедии «Стажёр по-русски» с Сергеем Шакуровым, которая станет доступна для просмотра в онлайн-кинотеатре Premier уже 25 декабря.

Курьер, который слишком быстро идёт вверх

Сюжет фильма разворачивается в стенах многопрофильной компании, где всё давно работает по отлаженной схеме. Привычный порядок нарушает появление нового курьера — Николая Борисовича.

Седовласый новичок с лёгкостью выполняет любые поручения, неожиданно быстро продвигается по карьерной лестнице и явно не вписывается в представление коллег о «временном сотруднике».

Полароид, ритуалы и вопросы без ответов

После каждого удачного шага Николай Борисович делает снимок на полароид и отправляет фотографию неизвестному адресату. Этот странный ритуал сначала вызывает улыбку, но со временем начинает настораживать. Сотрудники понимают: за безупречной работой и спокойной улыбкой скрывается личная история, о которой он предпочитает молчать.

Актёрский состав и создатели

Главную роль исполнил Сергей Шакуров, добавив образу сдержанной иронии и внутреннего напряжения. Также в фильме снялись Равшана Куркова, Марина Калецкая, Арсений Попов, Алина Алексеева, Жаргал Бадмацыренов, Семён Арзуманов, Антон Остерников, Сергей Штепс и Александр Крайнов. Режиссёром картины стала Александра Хобс, сценарий написали Алексей Зюзин и Сергей Форостецкий.

«Стажёр по-русски» обещает стать комедией с неожиданным подтекстом — о возрасте, опыте и умении начинать заново тогда, когда от тебя этого уже не ждут.

Ранее портал «Киноафиша» писал про новинки начала 2026 года на НТВ.

Фото: Кадр из фильма «Стажёр по-русски»
Екатерина Адамова
Екатерина Адамова
Больше новостей в
telegram Телеграм vk Вконтакте zen Яндекс Дзен
1 комментарий
Не Москва и не Питер: у «Волшебного участка» появится спин-офф про город гномов — сериал сделали с помощью ИИ Не Москва и не Питер: у «Волшебного участка» появится спин-офф про город гномов — сериал сделали с помощью ИИ Читать дальше 19 декабря 2025
Мы привыкли видеть Цыганова с одним и тем же выражением лица: в новой комедии не узнаем актера Мы привыкли видеть Цыганова с одним и тем же выражением лица: в новой комедии не узнаем актера Читать дальше 16 декабря 2025
1 января можно будет провести весь день в кино: сразу три кассовых сказки выйдут на экраны одновременно 1 января можно будет провести весь день в кино: сразу три кассовых сказки выйдут на экраны одновременно Читать дальше 20 декабря 2025
8 января — сразу 2 серии: вышел новый трейлер самого жесткого сезона «Магической битвы» (видео) 8 января — сразу 2 серии: вышел новый трейлер самого жесткого сезона «Магической битвы» (видео) Читать дальше 20 декабря 2025
«Лучший сериал за последнее время»: в свежем проекте СТС с Ароновой зрители узнали самих себя — попал точно в цель «Лучший сериал за последнее время»: в свежем проекте СТС с Ароновой зрители узнали самих себя — попал точно в цель Читать дальше 20 декабря 2025
«Галя там одна в Москве, а я тут на полу в Ленинграде»: зрители назвали самые любимые фразы из «Иронии судьбы» «Галя там одна в Москве, а я тут на полу в Ленинграде»: зрители назвали самые любимые фразы из «Иронии судьбы» Читать дальше 20 декабря 2025
Не только первый «Один дома» хорош: сколько частей у фильма и какие из них действительно стоит смотреть — отвечаем Не только первый «Один дома» хорош: сколько частей у фильма и какие из них действительно стоит смотреть — отвечаем Читать дальше 20 декабря 2025
15 серий — 15 часов хаоса: у «Питта» 95% на Rotten Tomatoes — объявлена дата премьеры 2 сезона и самой тяжелой смены сериала (свежий трейлер) 15 серий — 15 часов хаоса: у «Питта» 95% на Rotten Tomatoes — объявлена дата премьеры 2 сезона и самой тяжелой смены сериала (свежий трейлер) Читать дальше 19 декабря 2025
Аниматор из Питера пробился на «Оскар» под чужим именем: зачем Константин Бронзит скрывал себя до последнего Аниматор из Питера пробился на «Оскар» под чужим именем: зачем Константин Бронзит скрывал себя до последнего Читать дальше 19 декабря 2025
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше