Вам было жутко смотреть «Заклятие»? Актерам оказалось куда страшнее — всю чертовщину на съемках не стали показывать на экране

История кино хранит множество мрачных эпизодов, когда создание хоррор-картин окутывалось зловещей аурой ужаса. Подлинные человеческие останки на съёмочных площадках, роковые совпадения, трагические несчастные случаи и загадочные «проклятия», преследующие создателей — все эти факты свидетельствуют, что грань между художественным вымыслом и реальной опасностью подчас исчезает.

Франшиза «Заклятие», основанная на архивах знаменитых парапсихологов, также оказалась в центре подобных мистических событий. От странных случаев пострадали некоторые участники съемок.

Франшиза «Заклятие»

Франшиза «Заклятие» уже давно превратилась в разветвлённую вселенную, где центральное место занимают дела супругов-парапсихологов Эда и Лрейн Уоррен. Основу составляют четыре фильма, раскрывающие их самые громкие расследования.

Параллельно развиваются спин-оффы, углубляющие мифологию: трилогия об Аннабель, дилогия о демонической монахине и фильм «Проклятие плачущей», где появляется герой из оригинального хоррора.

Сейчас франшиза сохраняет статус одной из самых влиятельных в жанре хоррора, суммарно собрав в мировом прокате свыше 2,3 миллиардов долларов.

Мистика на съемках «Заклятия»

Создатель франшизы «Заклятие» Джеймс Ван, выступавший не только режиссёром, но и соавтором сценария, столкнулся с тревожным эпизодом во время работы над первоначальным черновиком. Поздним вечером, когда он углубился в написание, его щенок внезапно замер, уставившись в пустой угол комнаты.

Шерсть на загривке животного встала дыбом, он рычал в темноту. По словам Вана, голова собаки плавно поворачивалась, словно следуя за невидимым призраком.

Не менее загадочные события сопровождали работу сценаристов братьев Хейс. Поскольку создатели картины тесно консультировались с реальными участниками событий, им регулярно приходилось созваниваться с Лоррейн Уоррен.

Во время одного из таких разговоров связь начала неестественно искажаться: из динамика доносились приглушённые шёпоты и нарастающие помехи, после чего звонок неизменно обрывался.

Во время производства спин-оффа «Проклятие Аннабель» съёмочную группу тоже преследовали тревожные происшествия. Режиссёр Джон Леонетти неоднократно обнаруживал на запылённых стёклах павильона загадочные царапины, напоминающие следы когтей.

Вскоре мистика перешла в реальную опасность: в одном из коридоров актёр Кристофер Шоу едва не погиб, когда на него обрушилась массивная стеклянная люстра.

Жутким совпадением стало то, что именно его персонаж по первоначальному сценарию должен был погибнуть аналогичным способом в том же месте. После этого инцидента сценарий экстренно переписали, исключив опасные для актёра эпизоды.

Юная звезда триквела МакКенна Грейс, исполнявшая роль дочери Уорренов, столкнулась с серией пугающих аномалий. Однажды утром она обнаружила на лбу чёткие царапины, образующие треугольник.

Другой инцидент произошёл при внезапном отключении электроэнергии: в темноте актриса услышала шепот «Аннабель, ты здесь?», а когда свет включили, то все увидели, что у Грейс идет кровь из носа.

Исполнительница главной роли Вера Фармига неоднократно сталкивалась с паранормальными явлениями во время работы над франшизой. Актриса признавалась, что в период съёмок её регулярно будило ночами тревожное ощущение — непоколебимая уверенность, что у её кровати стоит незримая фигура.

Наиболее загадочный инцидент произошёл во время подготовки к финальной части саги «Заклятие 4: Последний обряд». Однажды утром Фармига обнаружила на ноге чёткую гематому, повторяющую форму православного креста. При этом актриса отрицала любые возможные бытовые причины её появления.

«Это стало своеобразной традицией — с каждым новым "Заклятием" на моём теле проявляются необъяснимые отметины. Ни синяков, ни царапин в обычной жизни у меня не возникает», — поделилась она в соцсетях.

