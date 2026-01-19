Меню
Валиде такого и не снилось: сколько лет Хюррем была во главе гарема и всей Османской империи

19 января 2026 14:15
Кадр из сериала «Великолепный век»

Она надолго сохранила свое влияние.

Хюррем буквально ворвалась в упорядоченный мир гарема. Отказавшись от роли покорной наложницы, она с первых дней бросила вызов устоявшимся традициям. Её острый ум, смелость и нежелание быть как все не просто привлекли внимание Сулеймана — они очаровали его, позволив в считанные месяцы подняться из рядовых рабынь до статуса единственной любимицы.

Но её влияние вышло далеко за пределы личных покоев. Хюррем сумела совершить невозможное — превратиться из фаворитки в фактическую соправительницу.

Сулейман делился с ней планами по управлению державой. Она стала его доверенным советником по вопросам политики, дипломатии и благотворительности, участвуя в принятии решений, которые определяли судьбу Османской империи.

Хюррем в любви

История любви Сулеймана к Хюррем переживала и кризисы. Причиной охлаждения стал их сын Джихангир, чья врождённая болезнь наложила тень на отношения родителей. Падишах, ища утешения, снова стал допускать в свои покои других женщин, возвращаясь к традициям гарема.

Однако Хюррем извлекла уроки из падения Махидевран. Она понимала, что истерики и открытые сцены ревности лишь оттолкнут повелителя.

Вместо этого она избрала стратегию тотального, невидимого контроля. Из своего нового статуса Хасеки она выстроила систему наблюдения и влияния, тщательно фильтруя круг приближённых к султану фавориток и пресекая любую возможность возникновения по-настоящему глубокого чувства.

Кадр из сериала «Великолепный век»

Хюррем в политике

Именно эта стратегия — сочетание политической мудрости с личной преданностью — позволила Хюррем стать не просто возлюбленной, а незаменимым спутником Сулеймана. Она вошла в историю как родоначальница феномена «женского султаната», периода, когда женщины из гарема стали оказывать прямое влияние на судьбу империи.

Хюррем виртуозно правила сложным механизмом гарема и проникала в самые деликатные государственные вопросы, от кадровых назначений до международных отношений.

Точкой отсчёта её безраздельной власти стал 1534 год, когда умерла валиде-султан, главная соперница во внутридворцовой иерархии. С этого момента и до своей смерти в 1558 году Роксолана сохраняла беспрецедентный статус.

Целых 24 года она была «теневым министром», чьё слово могло изменить расстановку сил в огромной державе. Для сравнения мать Сулеймана была главной только 14 лет.

Фото: Кадры из сериала «Великолепный век»
Светлана Левкина
Светлана Левкина
