Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Статьи «В жизни так не бывает»: врач объяснил, что не так с «Доктором Хаусом» и «Интернами», зато похвалил «Скорую помощь» с Куценко

«В жизни так не бывает»: врач объяснил, что не так с «Доктором Хаусом» и «Интернами», зато похвалил «Скорую помощь» с Куценко

18 февраля 2026 12:48
Кадр из сериала «Скорая помощь»

Не все киноленты так уж и далеки от реальной жизни, как оказалось.

Медицинские сериалы смотрят миллионы, но врачи к ним относятся куда спокойнее. Для зрителя это драма и интрига, для специалиста — вопрос достоверности. Спортивный врач Александр Резепов в разговоре с порталом «Киноафиша» объяснил, какие проекты ближе к реальности, а какие работают только как развлечение.

Про «Скорую помощь» и правду жизни

По словам врача, редкий сериал вообще пытается быть похожим на реальную медицину.

«Более-менее реалистично в начале выглядела “Скорая помощь”. Я сам семь лет отработал на скорой в Москве и могу сказать, что там старались показать реальную обстановку и то, как действительно оказывается помощь. Было довольно похоже на жизнь».

Почему врачам интересен «Доктор Хаус»

Даже далекие от реальности проекты могут быть полезны — но по другой причине.

«“Доктор Хаус” мне как сериал понравился, хотя с реальностью он совпадает редко. В жизни так не бывает. Но для врача он интересен тем, что там разбирают редкие заболевания. Это заставляет вспоминать то, с чем редко сталкиваешься. В работе часто рутина, и за ней можно не заметить что-то необычное. Ошибки врачей происходят не потому, что они не знают, а потому, что редко сталкиваются с конкретной патологией. В сериале как раз показывают такие случаи — и это любопытно. Хотя в целом от реальной медицины он далек».

Кадр из сериала «Доктор Хаус»

Где заканчивается медицина и начинается комедия

Некоторые хиты, по мнению врача, изначально не стоит воспринимать всерьез.

«“Интерны” — это уже чистая комедия. К медицине она имеет такое же отношение, как “Полицейская академия” к работе полиции или “Улицы разбитых фонарей” к реальной службе. Людям нравится, это вызывает смех, но к обычной жизни больницы отношения почти не имеет. Мне как человеку из медицины такое смотреть не очень интересно. Хотя знаю коллег, которым сериал зашел — актеры играют хорошо, и шутки местами удачные. Но это точно не про настоящую врачебную жизнь».

Получается простая вещь: зрителю важна история, врачу — правда. И эти задачи в сериалах совпадают не так уж часто. Иногда это минус, иногда просто особенность жанра.

Фото: Кадр из сериала «Скорая помощь», «Доктор Хаус»
Екатерина Адамова
Екатерина Адамова
Больше новостей в
telegram Телеграм vk Вконтакте zen Яндекс Дзен
Написать отзыв
«Эта лента — одна из самых дорогих»: отечественный фильм про Олимпийские игры, который хвалили критики, но обычные зрители его пропустили «Эта лента — одна из самых дорогих»: отечественный фильм про Олимпийские игры, который хвалили критики, но обычные зрители его пропустили Читать дальше 16 февраля 2026
Понравились «Метод» и «Фишер»? Тогда включайте французский детектив по реальной истории и смотрите все 6 серий залпом Понравились «Метод» и «Фишер»? Тогда включайте французский детектив по реальной истории и смотрите все 6 серий залпом Читать дальше 19 февраля 2026
Встретились как-то Фома из «Невского» и Брагин из «Первого отдела»: так и появился сериал «Матрёшка» с рейтингом выше 7 — смотрели? Встретились как-то Фома из «Невского» и Брагин из «Первого отдела»: так и появился сериал «Матрёшка» с рейтингом выше 7 — смотрели? Читать дальше 19 февраля 2026
Посмотрела этот мини-сериал со звездой «Игры престолов» за один вечер и не пожалела: рекомендую «Ядерную угрозу» 2025 года всем Посмотрела этот мини-сериал со звездой «Игры престолов» за один вечер и не пожалела: рекомендую «Ядерную угрозу» 2025 года всем Читать дальше 18 февраля 2026
С 23 февраля на СТС, с 25-го на Первом: 5 причин устроить себе телемарафон «Ландышей» С 23 февраля на СТС, с 25-го на Первом: 5 причин устроить себе телемарафон «Ландышей» Читать дальше 18 февраля 2026
Нет времени на «Невский» и «Первый отдел»? Слишком много серий? Ловите 3 российских детектива с рейтингом выше 7,2 для одного вечера Нет времени на «Невский» и «Первый отдел»? Слишком много серий? Ловите 3 российских детектива с рейтингом выше 7,2 для одного вечера Читать дальше 18 февраля 2026
Сериал «Резервация» выходит на финишную прямую: зрителям покажут 2 последних эпизода в один день — вот точная дата Сериал «Резервация» выходит на финишную прямую: зрителям покажут 2 последних эпизода в один день — вот точная дата Читать дальше 18 февраля 2026
Ищут ангарского маньяка как в «Методе», но в главных ролях Снигирь и Ефремов: «Хороший человек» — крепкий детектив с рейтингом 7,1 Ищут ангарского маньяка как в «Методе», но в главных ролях Снигирь и Ефремов: «Хороший человек» — крепкий детектив с рейтингом 7,1 Читать дальше 18 февраля 2026
Для фанатов «Фишера» и тру-крайма: мини-сериал из 2-х эпизодов на вечер «Ученик серийного убийцы» — это все было на самом деле Для фанатов «Фишера» и тру-крайма: мини-сериал из 2-х эпизодов на вечер «Ученик серийного убийцы» — это все было на самом деле Читать дальше 18 февраля 2026
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше