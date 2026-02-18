«В жизни так не бывает»: врач объяснил, что не так с «Доктором Хаусом» и «Интернами», зато похвалил «Скорую помощь» с Куценко

Не все киноленты так уж и далеки от реальной жизни, как оказалось.

Медицинские сериалы смотрят миллионы, но врачи к ним относятся куда спокойнее. Для зрителя это драма и интрига, для специалиста — вопрос достоверности. Спортивный врач Александр Резепов в разговоре с порталом «Киноафиша» объяснил, какие проекты ближе к реальности, а какие работают только как развлечение.

Про «Скорую помощь» и правду жизни

По словам врача, редкий сериал вообще пытается быть похожим на реальную медицину.

«Более-менее реалистично в начале выглядела “Скорая помощь”. Я сам семь лет отработал на скорой в Москве и могу сказать, что там старались показать реальную обстановку и то, как действительно оказывается помощь. Было довольно похоже на жизнь».

Почему врачам интересен «Доктор Хаус»

Даже далекие от реальности проекты могут быть полезны — но по другой причине.

«“Доктор Хаус” мне как сериал понравился, хотя с реальностью он совпадает редко. В жизни так не бывает. Но для врача он интересен тем, что там разбирают редкие заболевания. Это заставляет вспоминать то, с чем редко сталкиваешься. В работе часто рутина, и за ней можно не заметить что-то необычное. Ошибки врачей происходят не потому, что они не знают, а потому, что редко сталкиваются с конкретной патологией. В сериале как раз показывают такие случаи — и это любопытно. Хотя в целом от реальной медицины он далек».

Где заканчивается медицина и начинается комедия

Некоторые хиты, по мнению врача, изначально не стоит воспринимать всерьез.

«“Интерны” — это уже чистая комедия. К медицине она имеет такое же отношение, как “Полицейская академия” к работе полиции или “Улицы разбитых фонарей” к реальной службе. Людям нравится, это вызывает смех, но к обычной жизни больницы отношения почти не имеет. Мне как человеку из медицины такое смотреть не очень интересно. Хотя знаю коллег, которым сериал зашел — актеры играют хорошо, и шутки местами удачные. Но это точно не про настоящую врачебную жизнь».

Получается простая вещь: зрителю важна история, врачу — правда. И эти задачи в сериалах совпадают не так уж часто. Иногда это минус, иногда просто особенность жанра.