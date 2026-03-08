В жизни не все так радужно: что стало с красавицами из советских сказок — Настенька, Царевна-Лебедь, Варвара-краса

В советские годы снимали большое количество сказок. На них выросло не одно поколение. Актрисы, сыгравшие в сказках, вдохновляли миллионы. Но как сложились судьбы тех девушек, которые воплотили на экране образы сказочных героинь?

Наталья Седых

Ее знает каждый советский ребенок как Настеньку из сказки «Морозко». Однако мало кто в курсе, что хрупкая 15-летняя Наталья сначала занималась фигурным катанием, а затем балетом. В кино она попала благодаря своему балетному мастерству. Режиссер Александр Роу заметил ее во время выступления и пригласил на пробы.

Несмотря на успех, который пришел к ней в кино, Седых решила вернуться к хореографии. Она написала в киностудию с просьбой удалить ее досье из архивов и больше не приглашать на съемки. До 1990 года она работала в труппе Большого театра, сначала как танцовщица в кордебалете, а потом как солистка. Позднее Наталья вернулась в театр и кино, но крупных ролей больше не сыграла. Ее единственный брак с композитором Виктором Лебедевым распался, но в этом союзе родился сын Алексей. В свои 77 лет актриса редко появляется на публике и ведет уединенный образ жизни.

Татьяна Клюева

Татьяна Клюева начала свою карьеру в кино еще в школьные годы, сыграв эпизодическую роль в фильме «Звонят, откройте дверь» Александра Митты. Затем последовали «Акваланги на дне» и «Шестое лето». Но настоящую славу ей принесла главная роль в сказке Александра Роу «Варвара-краса, длинная коса».

Однако Татьяна выбрала не карьеру, а любовь. Она вышла замуж за одноклассника Дмитрия Гагина, который стал моряком дальнего плавания. Позже с мужем она наладила небольшой обувной бизнес. По еп словам, она никогда не сожалела о своём выборе. В последние годы (после смерти супруга) она ведет судебные разбирательства с сыном из-за имущества в Севастополе.

Ксения Рябинкина

Ксения Рябинкина дебютировала в кино в 21 год, сыграв царевну Лебедь в фильме 1966 года «Сказка о царе Салтане» режиссера Александра Птушко. Ее балетный опыт придавал героине изящество и грацию, что заметно на экране. В 1964 году она окончила Московское хореографическое училище и следующие 20 лет танцевала в Большом театре.

После успешного дебюта в кино она получила приглашение от индийского режиссера Раджа Капура на роль советской артистки Марины в мелодраме «Мое имя Клоун», что сделало ее звездой и в Индии. После этого Ксения продолжала танцевать в Большом театре. В конце 1980-х и 1990-х она сыграла в фильмах «Грешник», «Допинг для ангелов» и «Алмазы для шаха».

Ее мужем стал переводчик Алексей Стычкин, а их сын Евгений Стычкин стал известным актером и режиссером, подарившим матери пятерых внуков. Сейчас она продолжает сниматься, исполняя эпизодические роли в проектах своего сына, таких как «Игры», «Цикады» и «Контакт».