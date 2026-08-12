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Киноафиша Статьи «В женщине должна быть загадка!», а в нашем тесте 5 правильных ответов — угадайте цитаты из легендарного «Служебного романа»

«В женщине должна быть загадка!», а в нашем тесте 5 правильных ответов — угадайте цитаты из легендарного «Служебного романа»

12 августа 2026 16:00 Проверено редакцией
Кадр из фильма «Служебный роман» (1977)

Не все вопросы очевидны.

«Служебный роман» давно разобрали на цитаты, которые многие помнят даже спустя десятилетия. Реплики героев стали частью повседневной речи, а некоторые фразы узнаются буквально с нескольких слов.

Но насколько хорошо вы помните, кому именно принадлежали знаменитые высказывания? В этом тесте собрали пять цитат из любимой советской комедии.

Здесь не потребуется вспоминать сюжет целиком — достаточно хорошей памяти и внимания к деталям. Некоторые ответы покажутся очевидными, а над другими придётся немного подумать. Проверим, сможете ли вы узнать все пять цитат?

Ранее портал «Киноафиша» предлагал угадать советские фильмы по цитатам о работе.

Фото: Кадр из фильма «Служебный роман» (1977)
Светлана Левкина
Светлана Левкина
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