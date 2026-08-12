«В женщине должна быть загадка!», а в нашем тесте 5 правильных ответов — угадайте цитаты из легендарного «Служебного романа»

«Служебный роман» давно разобрали на цитаты, которые многие помнят даже спустя десятилетия. Реплики героев стали частью повседневной речи, а некоторые фразы узнаются буквально с нескольких слов.

Но насколько хорошо вы помните, кому именно принадлежали знаменитые высказывания? В этом тесте собрали пять цитат из любимой советской комедии.

Здесь не потребуется вспоминать сюжет целиком — достаточно хорошей памяти и внимания к деталям. Некоторые ответы покажутся очевидными, а над другими придётся немного подумать. Проверим, сможете ли вы узнать все пять цитат?

Ранее портал «Киноафиша» предлагал угадать советские фильмы по цитатам о работе.