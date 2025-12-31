Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Статьи В Японии о таком не говорят, но эти 5 аниме круче «Унесенных призраками»: любой из списка уделает хит Миядзаки

В Японии о таком не говорят, но эти 5 аниме круче «Унесенных призраками»: любой из списка уделает хит Миядзаки

31 декабря 2025 15:42
Кадр из аниме «Акира» (1988), «Призрак в доспехах» (1995), «Актриса тысячелетия» (2001)

Просто они были не так популярны.

«Унесённые призраками» Хаяо Миядзаки давно превратились в культурный монумент — фильм, который принято любить безоговорочно. Но аниме за последние десятилетия выросло, помрачнело и усложнилось. И если смотреть на жанр без благоговейного придыхания, окажется: есть фильмы, которые бьют глубже, жестче и точнее. Вот пять из них.

«Акира» (1988)

«Акира» (1988)

Кацухиро Отомо снял не просто аниме, а тектонический сдвиг. «Акира» — это киберпанк, в котором страх перед будущим ощущается физически: в рёве мотоциклов, в расползающемся городе, в теле, теряющем контроль. В отличие от мягкой инициации Тихиро, здесь взросление — это катастрофа без пути назад. Фильм до сих пор выглядит современнее многих новинок.

«Могила светлячков» (1988)

«Могила светлячков» (1988)

Такахата сознательно отказывается от фантазии. Его история о детях, выживающих в конце войны, лишена утешения и надежды. «Могила светлячков» не пытается спасти зрителя — она заставляет смотреть в лицо боли. Там, где «Унесённые призраками» лечат, этот фильм оставляет шрам.

«Призрак в доспехах» (1995)

«Призрак в доспехах» (1995)

Мамору Осии превращает анимацию в философский трактат. Вопрос «что делает нас людьми?» здесь важнее экшена. Мир, где тело — сменная оболочка, а память можно переписать, выглядит пугающе актуально. По сравнению с магическим миром Миядзаки это холодный, взрослый разговор о будущем человечества.

«Идеальная грусть» (1997)

«Идеальная грусть» (1997)

Режиссёрский дебют Сатоси Кона — психологический триллер, от которого невозможно укрыться. Это фильм о распаде личности, о взгляде публики и о том, как реальность трескается под давлением ожиданий. Никакой сказки — только тревога и зеркала, в которых отражается страх быть собой.

«Актриса тысячелетия» (2001)

«Актриса тысячелетия» (2001)

Самая лиричная и, возможно, самая тонкая работа Кона. Здесь память, кино и жизнь сплетаются в единый поток. Это не приключение, а медитация о любви, утрате и времени. Если «Унесённые призраками» — путь вперёд, то «Актриса тысячелетия» — взгляд назад, от которого невозможно оторваться.

Эти фильмы не отменяют величие Миядзаки. Они просто доказывают: аниме умеет быть жёстким, беспощадным и взрослым — и именно в этом иногда оказывается сильнее любой сказки.

Ранее мы писали: Сколько потребуется времени, чтобы просмотреть все сезоны «Очень странных дел»: одним днем точно не ограничитесь.

Фото: Кадр из аниме «Акира» (1988), «Призрак в доспехах» (1995), «Актриса тысячелетия» (2001), «Могила светлячков» (1988), «Идеальная грусть» (1997)
Анастасия Луковникова
Анастасия Луковникова
Больше новостей в
telegram Телеграм vk Вконтакте zen Яндекс Дзен
Написать отзыв
Первый сезон аниме «Ван-Пис» зрители наконец досмотрели спустя 26 лет: финал показали в 1155-й серии, но скоро уже продолжение Первый сезон аниме «Ван-Пис» зрители наконец досмотрели спустя 26 лет: финал показали в 1155-й серии, но скоро уже продолжение Читать дальше 31 декабря 2025
Слишком сильный, чтобы спешить? Продолжение третьего сезона «Ванпанчмена» задерживается — но сроки уже названы Слишком сильный, чтобы спешить? Продолжение третьего сезона «Ванпанчмена» задерживается — но сроки уже названы Читать дальше 30 декабря 2025
На Prime Video есть 5 аниме, в которых нет слабых сезонов: идеальна буквально каждая серия На Prime Video есть 5 аниме, в которых нет слабых сезонов: идеальна буквально каждая серия Читать дальше 30 декабря 2025
Новые серии «Наруто» все-таки выйдут — и точная дата известна: обычно обещанного 3 года ждут, но бывает, как видите, и дольше Новые серии «Наруто» все-таки выйдут — и точная дата известна: обычно обещанного 3 года ждут, но бывает, как видите, и дольше Читать дальше 30 декабря 2025
В жанре темного фэнтези «Берсерка» с пьедестала давно сместило это аниме: у хита Netflix есть огромное преимущество В жанре темного фэнтези «Берсерка» с пьедестала давно сместило это аниме: у хита Netflix есть огромное преимущество Читать дальше 28 декабря 2025
Это научно-фантастическое аниме входит в тройку лучших на MyAnimeList: всего 24 серии — легко осилить за выходные Это научно-фантастическое аниме входит в тройку лучших на MyAnimeList: всего 24 серии — легко осилить за выходные Читать дальше 28 декабря 2025
«Соло-прокачка» и «Фрирен» остались позади: Screen Awards выбрал лучшее аниме 2025 года — и это хоррор «Соло-прокачка» и «Фрирен» остались позади: Screen Awards выбрал лучшее аниме 2025 года — и это хоррор Читать дальше 27 декабря 2025
Пока ждете 8 сезон «Невского»: вот 2 захватывающих российских детектива НТВ, которые смотрятся на одном дыхании Пока ждете 8 сезон «Невского»: вот 2 захватывающих российских детектива НТВ, которые смотрятся на одном дыхании Читать дальше 1 января 2026
У коня Юлия из «Трех богатырей» и мультика «Три кота» есть особая связь: фанаты даже не подозревают об этом У коня Юлия из «Трех богатырей» и мультика «Три кота» есть особая связь: фанаты даже не подозревают об этом Читать дальше 1 января 2026
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше