В январе осталось всего 2 «жирные» даты: когда на самом деле выйдет 2 сезон сериала «Дети перемен»

15 января 2026 13:46
Кадр из сериала «Дети перемен»

Фанаты ждут, официальные источники пока молчат.

Второй сезон «Детей перемен» неожиданно оказался самым загадочным релизом начала года. Его анонсировали давно, актеры говорят о возвращении проекта, но точной даты зрителям так и не назвали.

При этом платформа продолжает уверять, что сериал выйдет в январе. И чем ближе конец месяца, тем очевиднее становится, что окно для премьеры стремительно сужается.

Почему дата почти уже известна

Внутри индустрии давно обсуждают формат выхода «Детей перемен». Проект задумывался как крупный недельный релиз, а значит ему нужен «жирный четверг» — день, когда стриминги ставят свои главные сериалы.

В январе таких слотов остается всего два, и один из них уже занят. Поэтому дата второго сезона фактически вырисовывается сама собой, даже без официального анонса — это либо 22 число, либо 29.

Что изменится в сюжете

История Пети в исполнении Славы Копейкина пойдет в куда более мрачную сторону. После событий финала первого сезона герой окажется по другую сторону закона и будет вынужден вступить в открытую войну с собственной матерью Флорой Борисовной. За это время она возьмет под контроль группировку и превратится в полноценного криминального лидера.

Одним из главных сюрпризов станет персонаж Макара Хлебникова. Его герой, который раньше был главным противником Пети, теперь становится его защитником. В сериал также входит Валентин Анциферов, который сыграет нового нестабильного союзника главного героя.

Почему сезон обещает быть самым жестким

Флору Борисовну ждет роман с байкером в исполнении Константина Плотникова, в истории снова появится Кузьма Котрелев, а в кадре будут Руслан Братов и Сергей Гилев.

Второй сезон явно делает ставку не на спокойное продолжение, а на обострение всех конфликтов сразу. Именно поэтому дата его выхода превратилась в одну из самых обсуждаемых тайн этой зимы.

Писали также, чем на самом деле закончился сериал «Дети перемен»? Раскрываем глобальный замысел создателей саги о 90-х. Создатели смогли грамотно завершить линии всех героев.

Фото: Кадр из сериала «Дети перемен»
Екатерина Адамова
Екатерина Адамова
