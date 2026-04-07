В возраст героев аниме «Дандадан» сложно поверить: Сейко язык не повернется даже бабушкой назвать

Успех аниме-сериала «Дандадан» во многом объясняется его героями — яркими, харизматичными и ни на кого не похожими. Каждый из них отличается не только броской внешностью, но и особыми дарованиями.

Главные действующие лица по большей части подростки, а вот возраст взрослых персонажей остаётся загадкой. Тем не менее фанаты уже строят свои предположения.

Ключевая героиня проекта — 15-летняя Момо Аясэ. На первый взгляд она обычная школьница, однако обладает недюжинной силой. Несмотря на юные годы, девушка запросто расправляется с потусторонними чудовищами, показывая уровень мастерства, которому позавидовали бы многие взрослые.

Её спутники — Окарун, Айра Сиратори и Джиджи Эндзедзи — тоже находятся в подростковом возрасте. Вероятнее всего, им также около 16 лет.

Самым таинственным взрослым персонажем «Дандадана» по праву считается бабушка Момо по имени Сейко. Эта «пожилая» дама выглядит настолько свежо и энергично, что её легко можно принять за одноклассницу собственной внучки.

Зрители ломают голову над её реальным возрастом: если Момо действительно её родная внучка, то Сейко должно быть от 53 до 70 лет. Однако внешность героини полностью противоречит такой цифре.

Даже Турбо-бабка, согласно подсчётам поклонников, моложе Сейко — ей дают не больше 60 лет.