В возраст героев аниме «Дандадан» сложно поверить: Сейко язык не повернется даже бабушкой назвать

7 апреля 2026 08:27
Кадр из мультсериала «Дандадан»

Свои вычисления провели фанаты.

Успех аниме-сериала «Дандадан» во многом объясняется его героями — яркими, харизматичными и ни на кого не похожими. Каждый из них отличается не только броской внешностью, но и особыми дарованиями.

Главные действующие лица по большей части подростки, а вот возраст взрослых персонажей остаётся загадкой. Тем не менее фанаты уже строят свои предположения.

Ключевая героиня проекта — 15-летняя Момо Аясэ. На первый взгляд она обычная школьница, однако обладает недюжинной силой. Несмотря на юные годы, девушка запросто расправляется с потусторонними чудовищами, показывая уровень мастерства, которому позавидовали бы многие взрослые.

Её спутники — Окарун, Айра Сиратори и Джиджи Эндзедзи — тоже находятся в подростковом возрасте. Вероятнее всего, им также около 16 лет.

Самым таинственным взрослым персонажем «Дандадана» по праву считается бабушка Момо по имени Сейко. Эта «пожилая» дама выглядит настолько свежо и энергично, что её легко можно принять за одноклассницу собственной внучки.

Зрители ломают голову над её реальным возрастом: если Момо действительно её родная внучка, то Сейко должно быть от 53 до 70 лет. Однако внешность героини полностью противоречит такой цифре.

Даже Турбо-бабка, согласно подсчётам поклонников, моложе Сейко — ей дают не больше 60 лет.

Светлана Левкина
Самый печальный финал в истории аниме: из-за чего умер Лайт в «Тетради смерти» Самый печальный финал в истории аниме: из-за чего умер Лайт в «Тетради смерти» Читать дальше 8 апреля 2026
4 сезон придется смотреть до 2028 года? Когда покажут финал новых серий «О моём перерождении в слизь» 4 сезон придется смотреть до 2028 года? Когда покажут финал новых серий «О моём перерождении в слизь» Читать дальше 7 апреля 2026
Это аниме от автора «Стального алхимика» уже называют хитом сезона: где смотреть «Цугаи загробного мира» Это аниме от автора «Стального алхимика» уже называют хитом сезона: где смотреть «Цугаи загробного мира» Читать дальше 6 апреля 2026
Маринетт теряет отца, а Супер-Кот — не Адриан? Первая идея мультика о Леди Баг была бы кошмаром для зрителей Маринетт теряет отца, а Супер-Кот — не Адриан? Первая идея мультика о Леди Баг была бы кошмаром для зрителей Читать дальше 6 апреля 2026
Этот спешл «Леди Баг и Супер-Кота» завоевал всю Америку: «Готовый конкурент Disney» Этот спешл «Леди Баг и Супер-Кота» завоевал всю Америку: «Готовый конкурент Disney» Читать дальше 5 апреля 2026
Легендарный советский хит про мамонтенка пересняли: «Наш ответ "Ледниковому периоду"» Легендарный советский хит про мамонтенка пересняли: «Наш ответ "Ледниковому периоду"» Читать дальше 4 апреля 2026
«Дальше ждем "Три богатыря против Хищника"»?»: в Сети обсуждают анонс новой части хитового мультика «Дальше ждем "Три богатыря против Хищника"»?»: в Сети обсуждают анонс новой части хитового мультика Читать дальше 4 апреля 2026
Думали, нет ничего круче розовой каши из «Маши и Медведя»? Тогда вот рецепт идеального завтрака — розовые блины от «Трех котов» Думали, нет ничего круче розовой каши из «Маши и Медведя»? Тогда вот рецепт идеального завтрака — розовые блины от «Трех котов» Читать дальше 4 апреля 2026
В советском Винни-Пухе нет ни одного человека — даже Кристофера Робина: почему из мультика вырезали всех людей В советском Винни-Пухе нет ни одного человека — даже Кристофера Робина: почему из мультика вырезали всех людей Читать дальше 4 апреля 2026
