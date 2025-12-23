Меню
Бондаренко поддержал Андреасяна в решении снять свою версию «Войны и мира»: «На вкус и цвет товарищей нет»

23 декабря 2025 12:00
Станислав Бондаренко, Вячеслав Тихонов

Актер не видит в ремейке ничего плохого.

В ряду громких ремейков классики скоро случится пополнение. Сарик Андреасян взялся за новую версию эпопеи Льва Толстого «Война и мир».

Главную роль князя Андрея Болконского в ленте получил Станислав Бондаренко. И, как оказалось, в проект он был утвержден очень быстро.

Станислав Бондаренко в фильме «Война и мир»

Станислав Бондаренко получил приглашение на роль в фильме «Война и мир» довольно неожиданно.

«Простым дежурным порядком — пригласили на обед, поговорили, сделали пробы, и всё закрутилось», — рассказывает он.

40-летний Бондаренко признался, что перед съёмками заново перечитал роман, хотя впервые познакомился с ним ещё в детстве. Сегодня актёр считает, что это произведение Толстого, несмотря на школьную программу, всё же слишком сложное и глубокое для детского восприятия.

Кадр со съемок фильма «Война и мир»

Станислав Бондаренко о ремейке

Актёр признался, что специально пересмотрел несколько известных экранизаций — и советскую версию Сергея Бондарчука, и более современный британский мини-сериал.

«Обе картины — потрясающие, но очень разные. То, что делал Бондарчук и Тихонов, играя Болконского, — это величины, настоящие мастодонты кино», — отметил он.

Кадр из фильма «Война и мир»

При этом Бондаренко совершенно спокойно относится к мнению тех зрителей, которые считают, что режиссёру Андреасяну не стоило браться за ремейк классики.

«На вкус и цвет товарищей нет. Кому-то нравится жёлтое, кому-то — чёрное, и тут спорить бесполезно. Это личное право каждого», — философски заключил актёр в беседе с Кино Mail.

Новая версия истории выйдет в прокат в 2027 году. Ранее портал «Киноафиша» писал, что Сарик Андреасян рассказал, как много фильмов уже посмотрел и взорвал этим соцсети.

Фото: Кадры со съемок фильма «Война и мир», фильма «Война и мир» (1965)
Светлана Левкина
Светлана Левкина
