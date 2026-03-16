В «Великолепном веке» все застолья выдумали: в реальных турецких гаремах эти продукты наложницы даже не видели

Питание наложниц в османских гаремах обросло легендами не меньше, чем сами дворцовые интриги. После «Великолепного века» в голове прочно засели роскошные образы накрытых столов: горы пахлавы, кувшины с шербетом и бесконечные блюда с рисом и мясом. Но реальность оказалась куда скучнее.

На самом деле рацион в гареме регулировался жестче, чем в современной диетологии. И список того, что девушкам есть не разрешалось, был внушительнее, чем можно представить.

Сладости

Османская кухня славилась десертами, но до простых наложниц эти изыски почти не доходили. Пахлава, рахат-лукум или зерде появлялись в их меню только по праздникам или в качестве особой награды. Даже в такие дни сладкое выдавали строго дозированно — порции редко превышали сто-сто пятьдесят граммов, и съесть их нужно было до полудня.

За фигурой следили жестко. Лишний вес мог стоить девушке положения, поэтому рацион контролировали без послаблений.

Крахмал

В гареме действовала так называемая «Диета семи блюд», построенная на жестком контроле калорий и сахара. Картошку, лепешки из белой муки и все, где много крахмала, в повседневное меню не включали. Свободные сахара тоже были под запретом.

Лишь фавориткам султана иногда перепадали небольшие послабления, но и им такие продукты выдавали в минимальных дозах.

Блюда с кровью и рыба

Особо строго следили за мясом — недоваренное или с кровью наложницам не давали. Считалось, что такая еда не только вредна, но и ритуально нечиста по исламским канонам и дворцовым правилам. Подобные запреты касались и дичи, если ее готовили не по стандартам султанской кухни.

Отдельная история — рыба. Ее в гареме не ели вообще. Почему именно — до конца неясно, но исследователи выдвигали несколько версий. В жарком климате рыба быстро портилась, высок был риск отравиться. К тому же она считалась едой простолюдинов, а гаремные порядки такого не одобряли.