В «Великолепном веке» все не так: как падишаха на самом деле знакомили с наложницами — мужчинам это не понравится

Никакой романтики в настоящей истории не было.

В сериале «Великолепный век» (2011) зрители видели красивую легенду о фиолетовом платке, который султан вручал избраннице.

На деле никакого символа особенной симпатии правителя не существовало. Гарем работал иначе, и эта правда куда менее романтична.

Падишах без права выбора

В отличие от телевизионной версии, реальный султан часто не имел возможности решать самостоятельно, с кем ему провести ночь.

Его ждали в покоях наложницы, выбранные Валиде, евнухами или старшими женами. Падишах мог оказаться рядом с девушкой, которая ему вовсе не нравилась. Никакой «химии» и права отказаться — только правила гарема.

Легенда о фиолетовом платке

Создатели «Великолепного века» придумали эффектный прием — платок, который султан якобы бросал избранной наложнице после соблазнительного танца. В истории такого никогда не было.

Девушек к хальвету готовили тайно, по приказу старших в гареме. Сам падишах лишь иногда на празднике подавал короткий знак евнуху, если замечал симпатичную девушку.

Женщины у власти

После смерти Валиде контроль над выбором наложниц перешел к Хюррем, а позже к ее дочери Михримах. Так интимная жизнь правителя оказалась в руках жены и дочери.

