В «Великолепном веке» такой стыд показывать не стали: почему Сулейман запрещал стирать свое нижнее белье

19 марта 2026 18:37
Кадр из сериала «Великолепный век»

К нательным рубашкам султана относились особенным образом.

«Великолепный век» подробно показал жизнь Сулеймана, но одна деталь осталась за кадром. У султана были рубашки, которые он носил прямо на теле, и их никогда не стирали.

Причина не в антисанитарии — Османская империя в этом плане опережала Европу. Во дворце работали туалеты, бани и канализация. Просто у правителей было своё представление о гигиене и отношении к нижнему белью.

Особенность рубашек

Для правителей Османской империи нательная одежда значила гораздо больше, чем просто элемент гардероба. Над каждой рубашкой мастерицы трудились вручную, вкладывая в вышивку сакральный смысл. Считалось, что ткань, украшенная молитвами и защитными знаками, оберегает хозяина от хворей, дурного глаза и жизненных невзгод.

Султан тщательно выбирал облачение под конкретные обстоятельства: одно надевал в военный поход, другое — для дипломатических приемов, третье — для личных встреч.

Легендарный Сулейман, к примеру, владел рубашкой с изображением звезды — по преданию, она открывала ему язык зверей и птиц. Существовали и особые экземпляры с талисманами, призванные наделять повелителя небывалой притягательностью в глазах женщин.

Кадр из сериала «Великолепный век»

Рубашки в музее

Стирать эти рубашки было нельзя: узоры и письмена наносили обычными чернилами, которые не выдерживали контакта с водой. При первой же стирке священные тексты и обережные символы бесследно исчезли бы. По этой причине дворцовым прачкам строго-настрого запрещали даже притрагиваться к султанскому нижнему белью.

Сегодня уникальные экспонаты можно увидеть в стамбульском музее Топкапы. Исследователи до сих пор бьются над разгадкой значений, зашифрованных в орнаментах и надписях. Многие знаки так и не поддались расшифровке, продолжая хранить тайны османского двора.

Фото: Кадры из сериала «Великолепный век»
Светлана Левкина
