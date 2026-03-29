В «Великолепном веке» так и не показали, сколько Сулейман платил женщинам в гареме: маму деньгами не обделял, а на Хюррем экономил

29 марта 2026 09:25
Кадр из сериала «Великолепный век»

Заработки были разными.

Поклонники «Великолепного века» нередко задумывались: получали ли наложницы какую-то плату или же их содержание ограничивалось едой и одеждой?

С точки зрения той эпохи, наложницы османских правителей были не просто бесправными игрушками, а чем-то вроде государственных служащих. Правда, вместо управления страной они занимались рождением и воспитанием наследников. Соответственно, помимо четко прописанных обязанностей, у них имелись и определенные права, включая социальные гарантии.

Одной из таких гарантий как раз и было денежное довольствие. Если наложница не удостаивалась внимания султана за отведенные десять лет, она покидала гарем уже с внушительным состоянием — разумеется, при условии, что не растратила его на безделушки и лакомства.

Размер зарплаты

Стоит уточнить: наложницами в гареме считались далеко не все его обитательницы. Более того, даже обладательницы этого статуса далеко не всегда допускались к султану.

Самое низкое положение в гаремной иерархии занимали джарийе — рабыни. В эту категорию попадали юные девушки, недавно доставленные во дворец и еще не успевшие освоиться с местными порядками. В их обязанности входила уборка, стирка, прислуживание фавориткам и знатным особам, а также выполнение их личных поручений.

Разница в доходах

Во времена Сулеймана Великолепного джарийе получали ежедневно около 6 акче. Этого хватало лишь на нехитрую еду и самую простую одежду — примерно столько же платили янычарам из низших чинов.

Кадр из сериала «Великолепный век»

Выше по иерархической лестнице стояли калфы — смотрительницы и распорядительницы, которые поддерживали порядок, наставляли девушек и исполняли поручения фавориток. У них была собственная система рангов: те, кто находился внизу этой структуры, получали в 2–3 раза больше джарийе, а вышестоящим платили еще больше. В постель к султану они попадали крайне редко.

Следующий уровень занимали усты — наложницы, прошедшие полный курс обучения и имевшие шанс разделить ложе с повелителем. Их доход варьировался от 100 до 300 акче, что позволяло приобретать наряды из дорогих тканей.

Именно из их числа выбирались фаворитки (обычно не более трех), которым полагалось не менее 1000 акче в день, а порой и больше. Начиная с Сулеймана, некоторые падишахи вступали в брак с избранницами, и тогда их содержание достигало поистине астрономических сумм.

Сравнимые доходы были у матерей, сестер и дочерей султанов. Величина выплат напрямую зависела от расположения правителя.

Однако пока их близкий мужчина оставался шехзаде и довольствовался лишь средствами своего санджака, родственницы получали довольно скромное содержание. Но стоило ему взойти на престол, как их доходы взлетали в разы.

Так, Хафса-султан, когда ее сын был наместником, получала 1000 акче, а после его коронации выплаты выросли (точная цифра неизвестна). При этом Махидевран и даже Хюррем долгое время довольствовались гораздо меньшими суммами.

Фото: Кадры из сериала «Великолепный век»
Светлана Левкина
