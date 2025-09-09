Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Статьи В «Великолепном веке» показали только хамам, но не рассказали главного: как наложницы ухаживали за волосами?

В «Великолепном веке» показали только хамам, но не рассказали главного: как наложницы ухаживали за волосами?

9 сентября 2025 10:23
Кадр из сериала «Великолепный век»

А ведь это был один из секретов соблазнения султана.

В сериале «Великолепный век» наложницы гарема поражают роскошными волосами — густыми, длинными, блестящими. На экране мы видим, как девушки моют голову в хамаме, но самих секретов ухода за волосами нам почти не раскрывают.

А ведь в гаремах Османской империи существовала целая система красоты, где волосы считались главным оружием женщины.

Волосы как символ красоты

В гареме девушки жили в условиях строгой конкуренции: единственным способом привлечь внимание султана были лицо и волосы. Длинные и густые считались признаком настоящей красавицы, а обладательницы тонких и ломких прядей часто прибегали к хитростям.

Особенно ценились тёмные оттенки, поэтому многие девушки перекрашивали волосы с помощью хны и басмы. Эти натуральные красители не только придавали глубокий цвет, но и укрепляли волосы, делая их плотнее и здоровее.

Кадр из сериала «Великолепный век»

Секреты хамама

Перед хальветом — ночью с султаном — наложниц обязательно отправляли в хамам. Там за волосами ухаживали особенно тщательно. Сначала их промывали ароматными шампунями и бальзамами, затем наносили глиняные маски для укрепления.

Чтобы сделать волосы мягкими и послушными, их ополаскивали настоями из орхидеи, жасмина и гибискуса: лепестки мелко измельчали, заливали кипятком и выдерживали до появления целебного сока. Такой уход делал волосы блестящими и струящимися, как шёлк.

Причёски для наложниц

Распущенные волосы считались слишком простыми, поэтому девушки заплетали их в косы, пучки и создавали изящные причёски. Для украшений использовали ободки, заколки, вплетали живые цветы или драгоценные камни. Султанши носили диадемы и короны, украшенные тюльпанами и полумесяцами — символами Османской империи, пишет автор Дзен-канала «Осман Каиров».

В «Великолепном веке» показана лишь малая часть этого ухода, но за кадром скрывается целая культура красоты, где каждая наложница знала: сила женщины — в её волосах.

Читайте также: Зачем наложницы мылись в хамаме, закутанные в простыни? Дело не в цензуре, и не в религии — историки все объяснили

Фото: Кадр из сериала «Великолепный век»
Екатерина Адамова
Екатерина Адамова
Больше новостей в
telegram Телеграм vk Вконтакте zen Яндекс Дзен
Написать отзыв
Зачем в «Великолепном веке» наложницы надевали «ночную броню»: даже Хюррем не спала обнаженной, но почему? Зачем в «Великолепном веке» наложницы надевали «ночную броню»: даже Хюррем не спала обнаженной, но почему? Читать дальше 29 сентября 2025
«Теперь я хочу идти с тобой вместе, Рустем»: историки наконец раскопали, каким был последний день жизни Михримах-султан «Теперь я хочу идти с тобой вместе, Рустем»: историки наконец раскопали, каким был последний день жизни Михримах-султан Читать дальше 27 сентября 2025
Никакой драмы: как сложилась бы жизнь Кати и Людмилы из фильма «Москва слезам не верит», если бы они не лгали Никакой драмы: как сложилась бы жизнь Кати и Людмилы из фильма «Москва слезам не верит», если бы они не лгали Читать дальше 29 сентября 2025
3,7 на IMDb и 18% на RT: вторая часть культового американского стала огромным провалом (зрители стараются ее не вспоминать) 3,7 на IMDb и 18% на RT: вторая часть культового американского стала огромным провалом (зрители стараются ее не вспоминать) Читать дальше 29 сентября 2025
Когда зима не 3 месяца, а 3 года: почему в «Игре престолов» был такой странный климат Когда зима не 3 месяца, а 3 года: почему в «Игре престолов» был такой странный климат Читать дальше 29 сентября 2025
«Зита и Гита» даже не попали в топ: эти 3 зарубежных фильма в СССР свели с ума зрителей и сорвали кассовый куш в 70-х годах «Зита и Гита» даже не попали в топ: эти 3 зарубежных фильма в СССР свели с ума зрителей и сорвали кассовый куш в 70-х годах Читать дальше 29 сентября 2025
Никогда не смотрели «Звездные войны» и не знаете, с чего начать? Нашли самый простой способ погружения во франшизу Никогда не смотрели «Звездные войны» и не знаете, с чего начать? Нашли самый простой способ погружения во франшизу Читать дальше 29 сентября 2025
С такими существами волшебницы из «Сказочного патруля» еще не встречались: новые персонажи 5-го сезона С такими существами волшебницы из «Сказочного патруля» еще не встречались: новые персонажи 5-го сезона Читать дальше 29 сентября 2025
Зачем Ибрагим-паша ежедневно примерял одежду Сулеймана? В «Великолепном веке» показали лишь часть правды Зачем Ибрагим-паша ежедневно примерял одежду Сулеймана? В «Великолепном веке» показали лишь часть правды Читать дальше 28 сентября 2025
«Это выдумка»: почему реальные британские принцы возмутились скандальным сериалом «Корона» «Это выдумка»: почему реальные британские принцы возмутились скандальным сериалом «Корона» Читать дальше 27 сентября 2025
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше