В «Великолепном веке» показали только хамам, но не рассказали главного: как наложницы ухаживали за волосами?

А ведь это был один из секретов соблазнения султана.

В сериале «Великолепный век» наложницы гарема поражают роскошными волосами — густыми, длинными, блестящими. На экране мы видим, как девушки моют голову в хамаме, но самих секретов ухода за волосами нам почти не раскрывают.

А ведь в гаремах Османской империи существовала целая система красоты, где волосы считались главным оружием женщины.

Волосы как символ красоты

В гареме девушки жили в условиях строгой конкуренции: единственным способом привлечь внимание султана были лицо и волосы. Длинные и густые считались признаком настоящей красавицы, а обладательницы тонких и ломких прядей часто прибегали к хитростям.

Особенно ценились тёмные оттенки, поэтому многие девушки перекрашивали волосы с помощью хны и басмы. Эти натуральные красители не только придавали глубокий цвет, но и укрепляли волосы, делая их плотнее и здоровее.

Секреты хамама

Перед хальветом — ночью с султаном — наложниц обязательно отправляли в хамам. Там за волосами ухаживали особенно тщательно. Сначала их промывали ароматными шампунями и бальзамами, затем наносили глиняные маски для укрепления.

Чтобы сделать волосы мягкими и послушными, их ополаскивали настоями из орхидеи, жасмина и гибискуса: лепестки мелко измельчали, заливали кипятком и выдерживали до появления целебного сока. Такой уход делал волосы блестящими и струящимися, как шёлк.

Причёски для наложниц

Распущенные волосы считались слишком простыми, поэтому девушки заплетали их в косы, пучки и создавали изящные причёски. Для украшений использовали ободки, заколки, вплетали живые цветы или драгоценные камни. Султанши носили диадемы и короны, украшенные тюльпанами и полумесяцами — символами Османской империи, пишет автор Дзен-канала «Осман Каиров».

В «Великолепном веке» показана лишь малая часть этого ухода, но за кадром скрывается целая культура красоты, где каждая наложница знала: сила женщины — в её волосах.

