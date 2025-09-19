Меню
Киноафиша Статьи В «Великолепном веке» опять все напутали: палач Кара Али никогда не видел Сулеймана, зато жестоко убил его потомка

В «Великолепном веке» опять все напутали: палач Кара Али никогда не видел Сулеймана, зато жестоко убил его потомка

19 сентября 2025 18:08
Кадр из сериала «Великолепный век»

Их разделяло несколько эпох.   

Несмотря на то что сериал «Великолепный век» основан на реальных исторических событиях и персонажах Османской империи, важно понимать, что он содержит огромное количество художественных вольностей и неточностей.

Создатели сериала сознательно пожертвовали исторической достоверностью ради зрелищности, драматизма. Хронология событий часто сжимается или меняется местами, а характеры и мотивации ключевых фигур значительно приукрашены или упрощены для создания более ярких образов.

Многие сюжетные линии вообще являются полностью вымышленными. Как например, яркая фигура придворного палача.

Палач Кара Али

В «Великолепном веке» мелькает колоритный персонаж — палач по имени Кара Али. Создатели сериала не придумали его сами, такой человек и правда существовал в османской истории. Вот только встретиться с Сулейманом Великолепным он никак не мог — между ними целых 150 лет разницы.

Настоящий Кара Али вошел в историю благодаря мрачному эпизоду: 12 августа 1648 года именно он, по приказу заговорщиков, задушил свергнутого султана Ибрагима I, которого прозвали Безумным. Ибрагим был потомком Сулеймана, так что связь между эпохами есть, но вот временные рамки сериала её сильно сжимают.

Кадр из сериала «Великолепный век»

Принцесса Изабелла

Эта принцесса тоже существовала в реальности, но никак не была связана с Сулейманом. Султан якобы взял ее себе в наложницы даже после брака с Хюррем.

На самом деле её звали Изабелла I Кастильская. Она была могущественной королевой и бабушкой главного врага Сулеймана — императора Карла V.

Родилась она гораздо раньше, и к моменту восхождения Сулеймана на престол Изабелла уже почти 20 лет как умерла.

Кадр из сериала «Великолепный век»

Ранее портал «Киноафиша» писал, что сериал скрыл одну конкретную султаншу.

Фото: Кадры из сериала «Великолепный век»
Светлана Левкина
Светлана Левкина
