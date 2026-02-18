В «Великолепном веке» не показали, что на самом деле случилось с Изабеллой: жуткая находка в Топкапы доказывает жестокость Хюррем

В «Великолепном веке» принцесса Изабелла исчезает красиво и бесследно — по приказу Хюррем её тело выбрасывают в Босфор. Но историки только руками разводят.

Топкапы в XVI веке — это не проходной двор, а крепость с охраной на каждом шагу. Вынести из дворца мешок с телом, да ещё незаметно, почти невозможно.

Даже если допустить, что слуги справились, куда смотрела стража, как миновали ворота и почему никто ничего не заметил — вопросы без ответов.

История Изабеллы

Изабелла в сериале — не просто очередная фаворитка. Она свободная дворянка, на которой Сулейман мог жениться официально, и это меняло всё. В империи такие браки случались, и статус законной султанши с родословной мог перевесить всё, что выстроила Хюррем. Так что опасения главной героини имели под собой почву.

Но вопрос, как именно избавились от соперницы, остаётся открытым. Сравнительно недавно под дворцом Топкапы нашли сеть старых тоннелей — их использовали для побегов и эвакуации. Теоретически через них можно было вынести тело незаметно для стражи.

Есть и другая версия, более жуткая: останки Изабеллы могли навсегда остаться в гареме. При реставрации там находили несколько скелетов, принадлежавших неизвестным женщинам, захороненным видимо заживо. Документов, объясняющих, кто они и как там оказались, нет.

Версия Сулеймана

Ибрагим-паша в сериале объявляет, что Изабелла сбежала. Сулейман его перебивает и выдаёт другую версию: принцесса ушла в монастырь. Оба варианта выглядят как попытка замести следы и не допустить, чтобы подозрение пало на Хюррем. Но знал ли султан правду на самом деле, неизвестно.

Документов, подтверждающих, что принцесса Изабелла вообще существовала, нет. Историки относятся к этой линии как к художественному вымыслу, пишет Дзен-канал «Империя».