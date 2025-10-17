Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Статьи В «Великолепном веке» этого показывать не стали, чтобы зрителей не стошнило: вот что подавали Сулейману на обед

В «Великолепном веке» этого показывать не стали, чтобы зрителей не стошнило: вот что подавали Сулейману на обед

17 октября 2025 19:06
Кадр из сериала «Великолепный век»

У султана были необычные гастрономические пристрастия.  

Сериал «Великолепный век» очаровал аудиторию своим погружением в атмосферу османского двора с его роскошными пиршествами, изысканными десертами и изящными блюдами вроде перепёлок с гранатовым соусом.

Однако создатели проекта сознательно обошли вниманием некоторые кулинарные реалии той эпохи. В частности, одно из подлинных султанских блюд так и не появилось на экране — и не случайно. Его ингредиенты могли бы вызвать настоящий шок у современного зрителя.

Суп, который подавали султану Сулейману

За изысканным образом Османской империи, созданным в сериале, существовали и менее презентабельные кулинарные традиции. Одной из таких была приготовление супа «бейин чорбасы». Его основной компонент способен удивить современного человека — это бараньи мозги.

Вопреки возможному впечатлению, это блюдо не являлось экзотическим деликатесом, доступным лишь знати. В XVIII столетии такой суп составлял часть повседневного рациона, подаваясь как во дворце султана, так и в уличных харчевнях Стамбула.

Его готовили на открытом огне, обильно сдабривая чесноком, ароматными травами и лимонным соком, что создавало пикантный, насыщенный вкус.

Кадр из сериала «Великолепный век»

Польза супа

Суп «бейин чорбасы» считался в османскую эпоху не просто едой, а настоящим лекарством для ума. Современники верили, что он способен укреплять память и обострять интеллект.

Это блюдо регулярно появлялось на столе у Сулеймана Великолепного, а янычары султана Селима III и вовсе считали его обязательным ритуалом перед битвой — они были убеждены, что похлёбка придаёт им не только физических сил, но и неустрашимости.

Создатели «Великолепного века» решили не знакомить зрителей с этой стороной дворцовой кухни. Далеко не каждый готов принять такие неоднозначные кулинарные традиции.

Ранее портал «Киноафиша» писал, что историки раскрыли правду о настоящем гареме Селима.

Фото: Кадры из сериала «Великолепный век»
Светлана Левкина
Светлана Левкина
Больше новостей в
telegram Телеграм vk Вконтакте zen Яндекс Дзен
2 комментария
У «Далекого города» миллионы фанатов и 3 минуса, которые невозможно игнорировать: вы замечали? У «Далекого города» миллионы фанатов и 3 минуса, которые невозможно игнорировать: вы замечали? Читать дальше 14 октября 2025
Насильственные браки и вечный голод: ужасающие традиции османского гарема, которые в «Великолепном веке» предпочли скрыть Насильственные браки и вечный голод: ужасающие традиции османского гарема, которые в «Великолепном веке» предпочли скрыть Читать дальше 13 октября 2025
40 000 000 зрителей — и ни один не понял, почему бананы зеленые: тайна советского фильма «Старик Хоттабыч» раскрыта 40 000 000 зрителей — и ни один не понял, почему бананы зеленые: тайна советского фильма «Старик Хоттабыч» раскрыта Читать дальше 17 октября 2025
Первая серия вышла в 2010 году, но даже в 2025 прощаться рано: «Ходячие мертвецы» еще не скоро закончатся Первая серия вышла в 2010 году, но даже в 2025 прощаться рано: «Ходячие мертвецы» еще не скоро закончатся Читать дальше 17 октября 2025
Возраст объясняет весь кошмар на экране: сколько лет будет Финни в фильме «Черный телефон 2»? Возраст объясняет весь кошмар на экране: сколько лет будет Финни в фильме «Черный телефон 2»? Читать дальше 17 октября 2025
Что еще за лишний Бункер? 2 момента, которые так и не поняли зрители в «Укрытии» Что еще за лишний Бункер? 2 момента, которые так и не поняли зрители в «Укрытии» Читать дальше 17 октября 2025
Стивен Кинг уже оценил нового «Бегущего человека»: автор сравнил премьеру с культовым хитом 80-х, снятым вообще не по его книгам Стивен Кинг уже оценил нового «Бегущего человека»: автор сравнил премьеру с культовым хитом 80-х, снятым вообще не по его книгам Читать дальше 16 октября 2025
Конан Дойл такого никогда не писал: откуда взялась фраза «Элементарно, Ватсон», с которой в СССР сочинили сотни анекдотов Конан Дойл такого никогда не писал: откуда взялась фраза «Элементарно, Ватсон», с которой в СССР сочинили сотни анекдотов Читать дальше 16 октября 2025
Подросток, которому звонят с того света: сколько лет Гвен в «Черном телефоне 2» - и почему это важно для сюжета хоррора от сына Стивена Кинга Подросток, которому звонят с того света: сколько лет Гвен в «Черном телефоне 2» - и почему это важно для сюжета хоррора от сына Стивена Кинга Читать дальше 16 октября 2025
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше