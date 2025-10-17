В «Великолепном веке» этого показывать не стали, чтобы зрителей не стошнило: вот что подавали Сулейману на обед

Сериал «Великолепный век» очаровал аудиторию своим погружением в атмосферу османского двора с его роскошными пиршествами, изысканными десертами и изящными блюдами вроде перепёлок с гранатовым соусом.

Однако создатели проекта сознательно обошли вниманием некоторые кулинарные реалии той эпохи. В частности, одно из подлинных султанских блюд так и не появилось на экране — и не случайно. Его ингредиенты могли бы вызвать настоящий шок у современного зрителя.

Суп, который подавали султану Сулейману

За изысканным образом Османской империи, созданным в сериале, существовали и менее презентабельные кулинарные традиции. Одной из таких была приготовление супа «бейин чорбасы». Его основной компонент способен удивить современного человека — это бараньи мозги.

Вопреки возможному впечатлению, это блюдо не являлось экзотическим деликатесом, доступным лишь знати. В XVIII столетии такой суп составлял часть повседневного рациона, подаваясь как во дворце султана, так и в уличных харчевнях Стамбула.

Его готовили на открытом огне, обильно сдабривая чесноком, ароматными травами и лимонным соком, что создавало пикантный, насыщенный вкус.

Польза супа

Суп «бейин чорбасы» считался в османскую эпоху не просто едой, а настоящим лекарством для ума. Современники верили, что он способен укреплять память и обострять интеллект.

Это блюдо регулярно появлялось на столе у Сулеймана Великолепного, а янычары султана Селима III и вовсе считали его обязательным ритуалом перед битвой — они были убеждены, что похлёбка придаёт им не только физических сил, но и неустрашимости.

Создатели «Великолепного века» решили не знакомить зрителей с этой стороной дворцовой кухни. Далеко не каждый готов принять такие неоднозначные кулинарные традиции.

Ранее портал «Киноафиша» писал, что историки раскрыли правду о настоящем гареме Селима.