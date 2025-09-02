Меню
В Великобритании долго спорили, но определились: этот детектив с рейтингом RT 88% круче «Шерлока»

2 сентября 2025 21:02
Кадры из сериалов «Шерлок», «Лютер»

 У сериала пять сезонов и спин-офф фильм.

«Шерлок» уже давно является важнейшей частью индустрии сериалов, но это не единственный крупный проект о расследовании убийств, который вышел в тот же период. В Великобритании существует соперничество между фанатами истории с Бенедиктом Камбербэтчем и теми, кто предпочитает «Лютера».

Споры продолжатся и сейчас, и среди британцев все больше становится популярна версия, что проект с Идрисом Эльбой и рейтингом RT 88% куда удачнее раскрученного «Шерлока».

Сюжет сериала «Лютер»

Джон Лютер — блестящий старший инспектор из Лондона, чья жизнь напоминает американские горки. В самом начале его карьеры происходит роковой момент: он отказывается спасать серийного убийцу, и это решение круто меняет его судьбу.

После семимесячного отстранения Лютер возвращается на службу, но его личная жизнь уже разваливается. Жена уходит к другому, требуя развода.

А первое же дело приводит его к загадочной и умной Элис Морган — девушке, которая совершила идеальное преступление. Вместо того чтобы стать врагами, они неожиданно находят странную связь друг с другом.

Настоящий удар ждёт Лютера там, где он не ожидал. Его собственный коллега, Йен Рид, оказывается вовлечён в расследуемое дело. Попытки Рида замести следы оборачиваются трагедией, и теперь он готов на всё, чтобы скрыть правду.

Кадр из сериала «Лютер»

Детали сериала «Лютер»

Сильные стороны «Шерлока» — это его сложный сценарий, смелый каст, экспериментальная визуальная составляющая и необычный хронометраж. Но многие из этих элементов также отталкивали аудиторию, которая искала не альтернативную версию знаменитой истории, а просто крепкий детектив без эксцентричных идей. И выходом для таких зрителей стал «Лютер».

Величайшим достоянием проекта стал Идрис Эльба, который оказался идеально подобран на роль. Полицейский ветеран с проблемами — не новый образ в кино, но актер придал персонажу дополнительные черты характера.

Более того, сам Лютер является фигурой, через которую ведется расследование, а в случае с «Шерлоком» эту роль занимает не главный герой, а скорее Ватсон. Проект получил пять сезонов и спин-офф фильм в 2023 году.

Любители детективов отмечали, что это классический и достойный сериал. Если «Шерлок» являлся скорее эксцентричным блокбастером, чем классическим проектом BBC, то у «Лютера» такой особенности не было: картину описывали как драму с высоким качеством, сложностью и глубиной характеров персонажей.

Ранее портал «Киноафиша» писал, что спустя 15 лет в Шерлоке нашли сплошные «ред флаги».

Фото: Кадры из сериалов «Шерлок», «Лютер»
Светлана Левкина
