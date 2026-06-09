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В «Ведьмаке» эльфы и люди на дух друг друга не переносят: и причина у этой ненависти действительно веская

9 июня 2026 07:00 Проверено редакцией
Кадр из сериала «Ведьмак»

Если не знать предысторию, разобраться сложно.

Мир «Ведьмака» Анджея Сапковского наполнен магией, монстрами и кровавыми войнами, но одна из самых ярких линий — это непримиримая вражда между людьми и эльфами. В книгах, играх и сериале Netflix эльфы нередко изображаются гордыми, высокомерными и даже жестокими.

Но если копнуть глубже, становится понятно: ненависть между расами имеет древние корни, и отчасти претензии к эльфам действительно оправданы.

Старшие расы и появление людей

Эльфы — не первые жители континента. До них здесь жили дворфы и гномы, а уже после — люди, принесённые катастрофическим Сопряжением Сфер. Вместе с ними пришли и чудовища. Для эльфов это стало началом конца их доминирования: люди стали быстро размножаться, захватывать земли и стремиться к власти.

Гордыня и ненависть эльфов

Кадр из сериала «Ведьмак»

Эльфы в мире «Ведьмака» презирают людей, считая их грубыми и недалёкими. На страницах книг и в воспоминаниях персонажей встречаются сцены, где эльфы истязали людей так жестоко, что даже ведьмаков тошнило от увиденного.

Их гордыня и нежелание «опускаться» до общения с людьми усиливали конфликт, превращая сосуществование в постоянную войну.

Переломный момент: Лара и Крегеннан

Сапковский показывает, что шанс на примирение всё же был. Эльфийка Лара влюбилась в человека Крегеннан, и их союз мог бы стать мостом между расами.

Но Крегеннана убили при загадочных обстоятельствах, и стороны обвинили друг друга. Ларе отрезали пальцы, а её ребёнок Рианнон — будущая прародительница Цири — остался сиротой. Этот эпизод окончательно закрепил взаимное недоверие.

Люди как угроза

Со временем ситуация только обострилась. Люди, освоив магию хаоса благодаря первому чародею Яну Беккеру, стали доминировать, а эльфы — маргинализованными изгоями.

В городах их унижали и преследовали, а сами эльфы отвечали ненавистью и мстительностью. Получился замкнутый круг, где обе стороны винят друг друга и не готовы к примирению.

Наследие для будущего

История Лары и Крегеннана символична: ненависть и предательство двух рас породили ребёнка, чья кровь — основа пророчеств. Цири унаследовала от эльфов могущество Старшей крови и от людей — судьбу изменять мир.

Но именно древняя вражда между людьми и эльфами формирует атмосферу цинизма и безысходности, которая делает мир «Ведьмака» таким мрачным и убедительным.

Фото: Кадр из сериала «Ведьмак»
Анастасия Луковникова
Анастасия Луковникова
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