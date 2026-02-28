Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Статьи В вайбе «Фишера», «Метода» и «Хрустального»: Netflix выпустил жёсткий тру-крайм про итальянского маньяка на 4 серии

В вайбе «Фишера», «Метода» и «Хрустального»: Netflix выпустил жёсткий тру-крайм про итальянского маньяка на 4 серии

28 февраля 2026 15:13
Кадр из сериала «Флорентийский монстр»

Не сможете выключить, пока не досмотрите до финальных титров.

Если любите тру-крайм и уже посмотрели «Фишера», «Метод» и «Хрустального», есть ещё один мини-сериал, который можно закрыть за вечер. На Netflix полностью вышел «Флорентийский монстр» (Il Mostro) — 4 эпизода примерно по 60 минут.

Сериал рассказывает о серии убийств в окрестностях Флоренции, которые происходили с конца 1960-х до середины 1980-х. Маньяк выслеживал уединившиеся пары в пригородах Тосканы, стрелял из пистолета Beretta, а затем уродовал тела.

Всего ему приписывают 7–8 двойных убийств. Подозреваемых было много, но окончательного приговора по делу так и не вынесено. В Италии его называли «Зодиаком из Флоренции».

Кто стоит за проектом

Авторы — Леонардо Фазоли и Стефано Соллима, работавшие над «Гоморрой» и «НольНольНоль». Стиль узнаётся сразу: мрачная провинциальная Италия, бессилие следствия, давление прессы.

История подаётся через несколько точек зрения — американского журналиста и итальянского следователя, которые сталкиваются с коррупцией и исчезновением улик.

Визуально проект выдержан в холодной, тревожной палитре. Атмосфера Тосканы 1970-х передана детально — от пустынных дорог до полицейских архивов.

Будет ли второй сезон

На сегодня Netflix не объявил ни о продлении, ни о закрытии. «Флорентийский монстр» задумывался как мини-сериал, но окончательное решение зависит от просмотров. Пока доступны все 4 серии — и этого достаточно, чтобы провести напряжённый вечер.

Фото: Кадр из сериала «Флорентийский монстр»
Екатерина Адамова
Екатерина Адамова
Больше новостей в
telegram Телеграм vk Вконтакте zen Яндекс Дзен
Написать отзыв
Хватит сходить с ума по «Первому отделу»: Долгопупс из «Гарри Поттера» уже расследует убийства в новом сериале Хватит сходить с ума по «Первому отделу»: Долгопупс из «Гарри Поттера» уже расследует убийства в новом сериале Читать дальше 26 февраля 2026
Пока ждёте финал «Первого отдела», включите этот криминальный хит с Итаном Хоуком — сериал можно проглотить целиком за 1 вечер Пока ждёте финал «Первого отдела», включите этот криминальный хит с Итаном Хоуком — сериал можно проглотить целиком за 1 вечер Читать дальше 28 февраля 2026
Реальная история, 6 эпизодов и холодный тон: почему «Побег» — неожиданно крепкий мини-сериал 2026 года с рейтингом 7,5 Реальная история, 6 эпизодов и холодный тон: почему «Побег» — неожиданно крепкий мини-сериал 2026 года с рейтингом 7,5 Читать дальше 28 февраля 2026
Об этих 4 свежих триллерах почти не говорили, а они на вершине топов с рейтингом не ниже 7,4— смотрят все Об этих 4 свежих триллерах почти не говорили, а они на вершине топов с рейтингом не ниже 7,4— смотрят все Читать дальше 27 февраля 2026
Понравилась «Субстанция»? Сериал 2026 года «Красота» продолжает разговор о смертельной идеальности — крутой боди-хоррор на вечер Понравилась «Субстанция»? Сериал 2026 года «Красота» продолжает разговор о смертельной идеальности — крутой боди-хоррор на вечер Читать дальше 26 февраля 2026
После «Фишера» и «Метода» — «Отпечатки»: новый мрачный детектив про убийства с Акиньшиной уже на подходе После «Фишера» и «Метода» — «Отпечатки»: новый мрачный детектив про убийства с Акиньшиной уже на подходе Читать дальше 25 февраля 2026
Звезда «Игры в кальмара» превращается в серийного убийцу после увольнения: почему стоит посмотреть «Метод исключения» 2025 года Звезда «Игры в кальмара» превращается в серийного убийцу после увольнения: почему стоит посмотреть «Метод исключения» 2025 года Читать дальше 25 февраля 2026
Звезда «Игры престолов» снова в деле: Софи Тернер снялась в криминальном мини-сериале «Ограбление» от Amazon — всего 6 эпизодов Звезда «Игры престолов» снова в деле: Софи Тернер снялась в криминальном мини-сериале «Ограбление» от Amazon — всего 6 эпизодов Читать дальше 24 февраля 2026
Если скучаете по Шибанову, в Сети уже доступен «Аутсайдер» от НТВ — напряжённый детектив со звездой «Первого отдела» и рейтингом 7,7 Если скучаете по Шибанову, в Сети уже доступен «Аутсайдер» от НТВ — напряжённый детектив со звездой «Первого отдела» и рейтингом 7,7 Читать дальше 28 февраля 2026
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше