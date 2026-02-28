В вайбе «Фишера», «Метода» и «Хрустального»: Netflix выпустил жёсткий тру-крайм про итальянского маньяка на 4 серии

Не сможете выключить, пока не досмотрите до финальных титров.

Если любите тру-крайм и уже посмотрели «Фишера», «Метод» и «Хрустального», есть ещё один мини-сериал, который можно закрыть за вечер. На Netflix полностью вышел «Флорентийский монстр» (Il Mostro) — 4 эпизода примерно по 60 минут.

Сериал рассказывает о серии убийств в окрестностях Флоренции, которые происходили с конца 1960-х до середины 1980-х. Маньяк выслеживал уединившиеся пары в пригородах Тосканы, стрелял из пистолета Beretta, а затем уродовал тела.

Всего ему приписывают 7–8 двойных убийств. Подозреваемых было много, но окончательного приговора по делу так и не вынесено. В Италии его называли «Зодиаком из Флоренции».

Кто стоит за проектом

Авторы — Леонардо Фазоли и Стефано Соллима, работавшие над «Гоморрой» и «НольНольНоль». Стиль узнаётся сразу: мрачная провинциальная Италия, бессилие следствия, давление прессы.

История подаётся через несколько точек зрения — американского журналиста и итальянского следователя, которые сталкиваются с коррупцией и исчезновением улик.

Визуально проект выдержан в холодной, тревожной палитре. Атмосфера Тосканы 1970-х передана детально — от пустынных дорог до полицейских архивов.

Будет ли второй сезон

На сегодня Netflix не объявил ни о продлении, ни о закрытии. «Флорентийский монстр» задумывался как мини-сериал, но окончательное решение зависит от просмотров. Пока доступны все 4 серии — и этого достаточно, чтобы провести напряжённый вечер.