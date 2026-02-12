В Турции есть свой «Невский»: вышел в 2008 году — может, НТВ вдохновился этим проектом?

Фанаты детективного жанра с большим нетерпением ждут выхода восьмого сезона сериала «Невский». А ведь у этого проекта есть турецкий собрат по духу. Сериал «Аданали» появился на экранах даже раньше — ещё в 2008 году.

Общие черты

Конечно, в турецкой версии нет такого колоритного злодея, как Главный Архитектор. Но ключевое сходство между сериалами всё же есть. Оно в необычной дружбе главного героя с человеком из преступного мира.

В «Невском» полицейский Павел Семёнов поддерживает связь с криминальным авторитетом Фомой. В «Аданали» полицейский дружит с Маразом Али, который когда-то тоже ушёл на ту сторону закона. Судьба развела старых товарищей, но спустя годы она неожиданно снова их свела.

«Аданали» был гораздо короче — всего три сезона, и завершился в 2010 году. Однако атмосфера там схожая: переплетение полицейских расследований, криминальных разборок и личных драм героев. Правда, если «Невский» держит на Кинопоиске оценку 7,7, то его турецкий аналог на IMDb получил лишь 4,6.

Критика зрителей

Главный недостаток сериала сегодня — это его «возраст». Проекту уже 18 лет, и сейчас многие вещи в нём кажутся наивными. Устаревшее качество картинки, простая съёмка и общая атмосфера могут вызвать у современного зрителя улыбку.

«Сейчас, пересматривая, я отлично вижу все его слабые места. Но в школьные годы я ждала каждую новую серию с огромным нетерпением», — вспоминает одна из поклонниц.

Другая зрительница настроена более критично.

«Я смотрю турецкие сериалы давно, и это определённо один из самых слабых. Не зря даже его главный актёр потом сожалел об участии», — заявила она.

Однако находятся и те, кто советует дать проекту шанс.