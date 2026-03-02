Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Статьи В Турции такого не было: 2-й сезон «Постучись в мою дверь в Москве» оскандалился еще до начала

В Турции такого не было: 2-й сезон «Постучись в мою дверь в Москве» оскандалился еще до начала

2 марта 2026 19:35
Кадр из сериала «Постучись в мою дверь в Москве»

Что было интересного в перерыве между сезонами. 

Российская версия турецкого сериала «Постучись в мою дверь в Москве» нравится многих поклонникам сериалов. При этом по скандальности она точно обошла турецкую версию всего лишь из-за одного инцидента. Создателям пришлось менять исполнителя главного актера проекта Никиту Волкова. Что произошло?

Дело в том, что на одном из мероприятий произошла потасовка между экранной возлюбленной Волкова Лианой Грибой и его супругой Еленой. До сих точны неизвестны реальные причины, ведь стороны потом попросту обвиняли друг друга. Однако после скандала Волков предпочел покинуть сериал.

Новым русским Серканом Болатом стал Кирилл Дыцевич. Лично мне Дыцевич больше понравился в роли Cергея Градского. Этому актеру лучше удается играть циничных героев, и именно этот опыт был важен, так как в продолжении сериала между Сашей и Сергеем, русскими Эдой и Серканом, были периоды, когда Дыцевичу нужно было играть пренебрежение по отношению к своей любимой женщине.

Второй сезон был достаточно богатым на замены, если говорить о главных персонажах. Вместо Анны Невской тетю Саши Гордеевой сыграла Алика Смехова. Эту замену также считают очень достойной. Во втором сезоне стало больше противостояний тети Саши с мамой Сергея. Алике Смеховой идеально удаются комедийные эпизоды, а Анна Невская лучше всего играет романтических героинь.

Фото: Кадр из сериала «Постучись в мою дверь в Москве»
Камилла Булгакова
Камилла Булгакова
Больше новостей в
telegram Телеграм vk Вконтакте zen Яндекс Дзен
Написать отзыв
НТВ не стоило торопиться с выпуском 5 сезона «Первого отдела»: даже преданные фанаты заметили эти несостыковки НТВ не стоило торопиться с выпуском 5 сезона «Первого отдела»: даже преданные фанаты заметили эти несостыковки Читать дальше 3 марта 2026
Если не хочется ждать, эти 3 российских сериала уже доступны в Сети полностью: есть и комедия, и криминал Если не хочется ждать, эти 3 российских сериала уже доступны в Сети полностью: есть и комедия, и криминал Читать дальше 3 марта 2026
Этот сериал НТВ неожиданно стал хитом на ИВИ: и нет, это не «Первый отдел» — в центре сюжета немецкая овчарка Этот сериал НТВ неожиданно стал хитом на ИВИ: и нет, это не «Первый отдел» — в центре сюжета немецкая овчарка Читать дальше 3 марта 2026
Когда «Первый отдел» и «Невский» пересмотрены до дыр: 3 незаезженных сериала НТВ с высоким рейтингом Когда «Первый отдел» и «Невский» пересмотрены до дыр: 3 незаезженных сериала НТВ с высоким рейтингом Читать дальше 3 марта 2026
Эти 3 сериала были хороши в 90-е и сейчас смотрятся не хуже: пересматриваю их регулярно и вам советую Эти 3 сериала были хороши в 90-е и сейчас смотрятся не хуже: пересматриваю их регулярно и вам советую Читать дальше 3 марта 2026
Этот сериал создателя «Мосгаза» вы могли пропустить: почти никакого «мрачняка» — такую Розанову вы не видели Этот сериал создателя «Мосгаза» вы могли пропустить: почти никакого «мрачняка» — такую Розанову вы не видели Читать дальше 2 марта 2026
Похоже на «Игру» Финчера, сериал «Игра в кальмара» и детектив Агаты Кристи: ОККО готовит новый детективный сериал с Кяро Похоже на «Игру» Финчера, сериал «Игра в кальмара» и детектив Агаты Кристи: ОККО готовит новый детективный сериал с Кяро Читать дальше 2 марта 2026
Неожиданный дуэт НТВ: Вера Брагина из «Первого отдела» и Фома из «Невского» сошлись в «Подсудимом» — и тут история про следователя Неожиданный дуэт НТВ: Вера Брагина из «Первого отдела» и Фома из «Невского» сошлись в «Подсудимом» — и тут история про следователя Читать дальше 2 марта 2026
Okko готовит ледяную драму 6 марта: «На льду» объединит фигурное катание и расследование — что известно Okko готовит ледяную драму 6 марта: «На льду» объединит фигурное катание и расследование — что известно Читать дальше 2 марта 2026
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше