В Турции такого не было: 2-й сезон «Постучись в мою дверь в Москве» оскандалился еще до начала

Российская версия турецкого сериала «Постучись в мою дверь в Москве» нравится многих поклонникам сериалов. При этом по скандальности она точно обошла турецкую версию всего лишь из-за одного инцидента. Создателям пришлось менять исполнителя главного актера проекта Никиту Волкова. Что произошло?

Дело в том, что на одном из мероприятий произошла потасовка между экранной возлюбленной Волкова Лианой Грибой и его супругой Еленой. До сих точны неизвестны реальные причины, ведь стороны потом попросту обвиняли друг друга. Однако после скандала Волков предпочел покинуть сериал.

Новым русским Серканом Болатом стал Кирилл Дыцевич. Лично мне Дыцевич больше понравился в роли Cергея Градского. Этому актеру лучше удается играть циничных героев, и именно этот опыт был важен, так как в продолжении сериала между Сашей и Сергеем, русскими Эдой и Серканом, были периоды, когда Дыцевичу нужно было играть пренебрежение по отношению к своей любимой женщине.

Второй сезон был достаточно богатым на замены, если говорить о главных персонажах. Вместо Анны Невской тетю Саши Гордеевой сыграла Алика Смехова. Эту замену также считают очень достойной. Во втором сезоне стало больше противостояний тети Саши с мамой Сергея. Алике Смеховой идеально удаются комедийные эпизоды, а Анна Невская лучше всего играет романтических героинь.