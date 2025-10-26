Меню
В Турции был свой «Бумажный дом» со звездой «Великолепного века»: с хитом от Netflix ничего общего

26 октября 2025 18:37
Кадр из сериала «Бумажный дом»

У картины был низкий рейтинг, и ее быстро закрыли.

«Бумажный дом» — это культовый испанский сериал от Netflix, который стал глобальным феноменом. Его сделала особенным сильная ключевая идея, напряженный сюжет, интересные характеры и эмоциональная глубина.

Герои были такими яркими, что публика влюблялась даже в отрицательных персонажей. Сериал породил пять частей оригинального проекта, спин-офф под названием «Берлин» и корейский ремейк.

Кадр из сериала «Бумажный дом»

А ведь в Турции тоже был свой «Бумажный дом». Правда, его сюжет с историей ограбления не имеет ничего общего.

Сюжет турецкого сериала «Бумажный дом»

Турецкий сериал рассказывает о, казалось бы, идеальной семье Фыртына. Джихан преподаёт право, его жена Айлин — блестящий адвокат, у них трое прекрасных детей. Но однажды вечером их жизнь рушится — в доме находят тело любовницы Джихана.

Убийцей оказывается их 16-летняя дочь Джемре. Чтобы спасти ребёнка, родители решают скрыть преступление.

Однако одна ложь тянет за собой другую, и вскоре под удар попадает всё, что они так старательно строили годы.

Кадр из сериала «Бумажный дом»

Отзывы о сериале «Бумажный дом»

Несмотря на крепкий сюжет и звездный каст — Нур Феттахоглу (Махидевран из «Великолепного века») и Эрдала Бешикчиоглу — проект вскоре был закрыт. После длительного анализа эксперты сошлись во мнении, что низкий рейтинг — результат мощной конкуренции на других каналах.

Поэтому о турецком «Бумажном доме» узнало очень мало людей. Но те зрители, которые все же увидели сериал, остались им приятно удивлены.

«Отличный сериал. Первые 2 серии смотрела через силу. А потом как затянуло», «Сериал напряжённый и именно поэтому тяжело смотреть, но цепляет сильно», — пишут комментаторы.

Ранее портал «Киноафиша» писал, основан ли испанский «Бумажный дом» на реальной истории.

Фото: Кадры из сериала «Бумажный дом»
Светлана Левкина
Светлана Левкина
