В «Троне: Арес» появится лишь один герой из «Наследия»: остальных заменил Джаред Лето

В «Троне: Арес» появится лишь один герой из «Наследия»: остальных заменил Джаред Лето

26 сентября 2025 08:27
Кадр из фильма «Трон: Арес»

Авторы рассказали, почему избавились от прежнего каста.

Новый фильм «Трон: Арес» хоть и продолжает историю «Наследия», но собрал почти полностью новый актерский состав. Если верить трейлерам, из прежней команды вернется только Джефф Бриджес в роли Флинна.

Судьба остальных персонажей осталась за кадром. И, как оказалось, у такого кастинга есть своя причина.

Каст фильма «Трон: Арес»

Гаррет Хедлунд и Оливия Уайлд, сыгравшие центральные роли в «Наследии» 2010 года, в «Аресе» не появятся. Режиссер Йоаким Рённинг пояснил в интервью, что причина не только в сюжете. Некоторые актеры просто не захотели возвращаться к своим ролям.

«История естественным образом пошла таким путем, где прежние персонажи уже не нужны в центре событий», — отметил постановщик.

Команда решила двигаться в новом направлении, но с уважением к установленным правилам вселенной.

Продюсер Джастин Спрингер поддержал эту идею. Действие фильма происходит спустя 14 лет, и главное — рассказать эту историю правильно.

«Бессмысленно просто вставлять камео ради фанатов, устраивая "парад звезд". Такой фансервис не интересен», — считает он.

Впрочем, кое-какие приятные сюрпризы для зрителей они все же приберегли.

Кадр из фильма «Трон: Наследие»

Сюжет фильма «Трон: Арес»

Новый «Трон» знакомит зрителей с Аресом, и эту роль играет Джаред Лето. Его герой — не человек, а сложная компьютерная программа, идеальный солдат. Его отправляют с особой миссией из цифровой вселенной в наш, реальный мир.

Оказавшись среди людей, Арес начинает сомневаться. Он задумывается о цели своего создания и о том, что вообще значит быть живым.

Перед ним встает непростой выбор: слепо следовать заложенной программе или прислушаться к чему-то новому — к человеческим чувствам, таким как сострадание. Этот внутренний конфликт приводит к неожиданным последствиям: граница между мирами рушится, и виртуальные силы выходят наружу.

Кадр из фильма «Трон: Арес»

Увидеть, чем закончится эта история, можно будет уже 10 октября.

Ранее портал «Киноафиша» писал, что Джаред Лето перечислил причины, по которым любит Россию.

Фото: Кадры из фильмов «Трон: Наследие» (2010), «Трон: Арес» (2025)
Светлана Левкина
Светлана Левкина
