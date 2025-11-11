В трилогии этого так и не объяснили: почему из всех хоббитов Гэндальф выбрал для миссии именно Бильбо?

Если бы не настойчивость Гэндальфа, Бильбо Бэггинс, скорее всего, так и прожил бы спокойную жизнь в Шире, сочиняя стихи и угощая соседей пирогами. Но волшебник видел в нём то, чего не замечал сам хоббит — искру Тука, зов приключения и что-то гораздо большее, чем просто любопытство к миру за пределами Холма.

Не просто случайная прихоть

Гэндальф в «Хоббите» выбрал Бильбо не потому, что рядом не оказалось никого лучше. В «Неоконченных сказаниях» Толкин подробно описал, что волшебник заметил в нём живой интерес к легендам и неуемную фантазию — качества, редкие даже среди Туков.

Когда гномы искали четырнадцатого участника экспедиции, Гэндальф без колебаний указал на хоббита, уверяя: «В нём больше, чем он сам о себе думает». И оказался прав — в конце пути именно Бильбо оказался единственным, кто смог увидеть в жадности гномов опасность, а в сердце Смауга — слабину.

Стратегия против дракона и судьбы

Но за этим выбором стоял и расчёт. Гэндальф подозревал, что Смауг может стать союзником Саурона, и хотел предотвратить союз, способный разрушить север Средиземья. Хоббит в этой миссии был идеальной фигурой — мал, тих, не внушает страха.

Дракон никогда не слышал о хоббитах, а значит, не почувствовал бы опасности. Именно поэтому волшебник не стал брать ни эльфа, ни человека: только тот, кто невидим в буквальном и переносном смысле, мог пройти мимо чешуи зла.

Интуиция, что ведёт сильнее пророчества

Толкин писал, что Гэндальф чувствовал особую судьбу хоббитов — и, возможно, именно это предчувствие заставило его действовать. Он не знал о Кольце, но знал, что помощь часто приходит от тех, кого никто не ждёт. В этом и была его мудрость: видеть смысл там, где другие видят лишь случайность.

Бильбо оказался не просто вором, а первым хоббитом, который изменил ход истории Средиземья.

Всё, что началось с одной неуклюжей визитки у двери Бэггинса, стало началом цепи событий, приведших к уничтожению Кольца. И если где-то за горами Смауг усмехнулся, то, пожалуй, лишь потому, что не понял вовремя: настоящий герой редко приходит в сапогах. Иногда он появляется босиком — и с чайником в руке.

