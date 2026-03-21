Киноафиша Статьи В трейлере нового «Человека-паука» показали главного врага Питера Паркера: и нет, это не Скорпион, и даже не Каратель

В трейлере нового «Человека-паука» показали главного врага Питера Паркера: и нет, это не Скорпион, и даже не Каратель

21 марта 2026 09:54
Кадр из фильма «Человек-паук: Новый день»

Супергерой встретится с тем, что не победить.

Трейлер фильма «Человек-паук: Новый день» намекает на неожиданный поворот. На этот раз Питеру Паркеру придется сражаться не только с преступниками, но и с собственным телом.

Новый фильм Marvel выходит 31 июля 2026 года и продолжает историю после событий «Нет пути домой». И судя по первым кадрам, это будет одна из самых мрачных и личных историй героя.

Главная угроза — мутация Питера

В трейлере становится ясно: способности Питера начинают выходить из-под контроля. Его ДНК мутирует, постепенно делая его больше пауком, чем человеком.

Сначала это выглядит как усиление — новые способности, улучшенное паучье чутье, органическая паутина. Но чем дальше, тем опаснее становятся изменения.

Как предупреждает Брюс Бэннер, последствия могут быть катастрофическими, если процесс не остановить.

Почему это меняет всю историю

Впервые за долгое время главный конфликт Человека-паука становится полностью внутренним. Это не враг, которого можно победить в бою.

Питер не может убежать от своей природы — и именно это делает сюжет гораздо более напряженным. История уходит в сторону боди-хоррора и психологической драмы.

Новый этап для героя и Marvel

Фильм также символизирует конец эпохи технологичного Человека-паука. Больше нет костюмов от Старка — только способности самого героя и его собственные изобретения.

Этот подход возвращает персонажа к его корням — более приземленным и близким к комиксам.

Кроме того, линия с мутацией может стать важным шагом для всей киновселенной Marvel. Она открывает дверь к появлению мутантов и будущему развитию истории, включая возможное появление Людей Икс.

Похоже, «Новый день» действительно станет переломным моментом для Питера Паркера.

Фото: Кадр из фильма «Человек-паук: Новый день»
Анастасия Луковникова
Анастасия Луковникова
