В «Трех орешках для Золушки» принц носил корону поверх шляпы неспроста: зря при пересмотре зрителей это смешит

Когда в детстве мы смотрели «Три орешка для Золушки», принц с короной поверх охотничьей шляпы казался чем-то само собой разумеющимся. Ну принц же, ему можно. Позже, уже взрослыми, мы начинали улыбаться: киношники, мол, присочинили — чтобы герой и в лесу выглядел царственно. Но самое забавное: создатели фильма ничего не выдумали. Так действительно носили.

Откуда растут «ушки» короны

Перевернуть представление помогает один единственный снимок — прогулочная корона наследного принца Швеции Карла Густава XVII века. Ювелирная работа, золото и жемчуг — и всё это... крепилось поверх шляпы. Зимой в Европе бывали минусовые температуры, и королям тоже приходилось как-то спасать уши от холода. Решение нашли простое: делают шапку, сверху — облегчённая корона, чтобы все понимали, кто тут главный.

Историческая точность фильма, которой мы не замечали

Художники «Трёх орешков» вдохновлялись Брейгелем и ранним Возрождением: пастельные зелёно-коричневые костюмы, шоссы двух цветов, куртки на завязках — всё это выстроено по старинным рисункам. И принцев головной убор тоже.

Такие короны встречаются в миниатюрах XIV–XV вв. постоянно: у короля Иоанна II, у Карла Наваррского, у европейских королев, носящих вытянутые эскоффионы. Просто мы ошибочно принимали зубцы за украшение.

Корона на шлеме — да, такое тоже было

Если шляпа с короной кажется забавной, подождите. Средневековые короли надевали корону и поверх боевого шлема. На миниатюрах битвы при Фулфорде — два правителя в коронах прямо поверх брони. Корона намертво приклёпана к металлу, чтобы не улетела в самый драматичный момент. И это считалось нормой: вас должно быть видно даже в гуще боя.

Почему это работало в сказке — и работает до сих пор

На экране принц с короной поверх шляпы выглядит сказочно, но корни у этой детали вполне конкретные, передает дзен-канал «Кинодом». Это — символ статуса, адаптированный под погоду, наряд и даже церемониал. Так что создатели фильма не добавляли «волшебства» — они просто внимательно читали историю.

И выходит, что костюм принца совсем не смешной. Он исторически точный. И немножко шикарный — как и должно быть в зимней сказке.

