В «Трех котах» мама-кошка готовит Коржику, Карамельке и Компоту манную кашу без комочков и с секретным ингредиентом: вот рецепт

В мультсериале «Три кота» мама-кошка иногда готовит котятам необычную манную кашу. Это не классическая жидкая манка, а нежный десерт с цитрусовым ароматом.

Блюдо выглядит как сладкий завтрак, но по составу остается простым и понятным. Такой вариант подходит детям, которым надоела обычная каша.

Что понадобится

Молоко — 200 мл

Манная крупа — 2–3 ст. ложки

Сахар — 2,5 ст. ложки

Ванильный сахар — 1 ч. ложка по желанию

Апельсин — 1 штука

Яичные желтки — 2 штуки

Сливочное масло — 50 г

Как готовить

Молоко подогревают в небольшой кастрюле, не доводя до кипения. С апельсина снимают мелко натертую цедру и отправляют в молоко. Туда же постепенно всыпают манку и сахар, постоянно помешивая. Массу держат на слабом огне, пока она не загустеет без комков.

Смесь снимают с плиты и дают ей немного остыть. Затем вводят желтки и тщательно размешивают. В конце добавляют сливочное масло, добиваясь кремовой текстуры. Из апельсина выжимают сок и подают его как соус. На все уходит около 25 минут, а получается мягкий, сытный и ароматный завтрак.