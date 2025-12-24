Меню
В ТОП-250 на IMDb попали сразу 5 сериалов, снятых за последнее пятилетие: самый лучший из них, несомненно, «Аркейн»

24 декабря 2025 20:04
Кадр из сериала «Аркейн», «Провожающая в последний путь Фрирен», «Блуи»

В списке есть и другие мультсериалы.

Начало 2020-х оказалось для сериалов неожиданно сильным. После пандемийных сбоев и стриминговой перегрузки именно телевидение снова стало пространством для больших историй — эмоциональных, рискованных и по-настоящему зрительских. В рейтинге ТОП-250 на IMDb мы выбрали пять проектов, которые лучше других описывают эту эпоху.

«Аркейн» (2021–2024)

Редкий случай, когда экранизация игры оказалась взрослее и глубже первоисточника. «Аркейн» — это не про League of Legends, а про социальное неравенство, сломанные семьи и выбор, за который всегда приходится платить. Визуально — эталон, драматургически — один из самых сильных сериалов десятилетия.

«Тед Лассо» (2020)

Сериал, который сначала выглядел как милая комедия, а потом оказался терапией для целого поколения. «Тед Лассо» говорит о депрессии, страхе провала и одиночестве так мягко, что ты смеёшься — и вдруг ловишь себя на коме в горле. Да, финальные сезоны спорные, но влияние шоу уже не отменить.

«Провожающая в последний путь Фрирен» (2023)

Аниме, которое не торопится — и в этом его сила. «Фрирен» размышляет о времени, памяти и утраченных возможностях так тихо и точно, что после серии хочется просто помолчать. Это редкий пример фэнтези, где главное приключение происходит внутри персонажа.

«Декстер: Воскрешение» (2025)

Возвращение, в которое не очень верили — и которое неожиданно сработало. Новый «Декстер» не пытается переписать прошлое, а честно смотрит на героя как на трагическую фигуру, застрявшую в собственных циклах насилия. Это мрачное, зрелое продолжение, которому есть что сказать.

«Блуи» (2018)

Самый обманчивый пункт списка — и самый универсальный. «Блуи» формально детский сериал, но по точности наблюдений за семьёй, усталостью взрослых и радостями быта он легко обходит многие «взрослые» драмы. Не зря его смотрят все — от дошкольников до миллениалов без детей.

2020-е только набирают ход, но уже ясно: эпоха не потеряла голос. Он просто стал тише, умнее и внимательнее к деталям — а значит, смотреть будет ещё интереснее.

Ранее мы писали: Этот испанский сериал 2025 года от Netflix стал шикарной заменой «Настоящему детективу»: и всего 6 серий — ни минуты лишней.

Фото: Кадр из сериала «Аркейн», «Провожающая в последний путь Фрирен», «Блуи»
Анастасия Луковникова
Анастасия Луковникова
