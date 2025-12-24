В топ-25 российских сериалов эпохи вошли сразу 6 проектов компании «Среда»: есть и «Трасса», и «Нулевой пациент»

Кинопоиск подвёл итоги эпохи — и сделал это не по зрительским эмоциям, а по профессиональному счёту. Более трёхсот экспертов индустрии — режиссёров, сценаристов, продюсеров и критиков — выбрали 25 лучших российских сериалов 2020–2025 годов. В этом списке сразу шесть проектов Продюсерской компании «Среда», и это уже не случайность, а система.

«Аутсорс»

Жёсткий и тревожный сериал о том, как идея справедливости ломается при первом соприкосновении с деньгами. История про смертную казнь в 90-е быстро перестаёт быть социальной драмой и превращается в мрачное исследование человеческой алчности, где мораль исчезает быстрее, чем кажется.

«Трасса»

Один из самых холодных и беспощадных детективов последних лет, в котором личная драма вплетена в расследование почти неразрывно. Это сериал о насилии, травме и местах, где чужие тайны всегда оказываются ближе, чем кажется.

«Хрустальный»

Классический, но очень болезненный детектив про возвращение в город, из которого хотелось сбежать навсегда. Здесь маньяк — лишь повод вновь вскрыть детские страхи, чувство вины и память, от которой невозможно избавиться.

«Триггер»

Сериал «Триггер», который перевернул представление о психологических драмах на российском ТВ. Артём Стрелецкий действует грубо и без сантиментов, а зрителю постоянно приходится решать — перед ним гений, циник или человек, зашедший слишком далеко.

«Последний министр»

Едкая политическая комедия о том, что происходит, когда во власть внезапно приходит человек с искренним желанием что-то изменить. Смешно, абсурдно и пугающе точно — особенно в моменты, когда благие намерения оборачиваются катастрофой.

«Нулевой пациент»

Спокойный, сдержанный и очень сильный сериал «Нулевой пациент» о первых случаях ВИЧ в СССР. Это история не про сенсацию, а про ответственность, страх системы и людей, которые вынуждены принимать решения, от которых зависит слишком многое.

Ранее мы писали: Этот испанский сериал 2025 года от Netflix стал шикарной заменой «Настоящему детективу»: и всего 6 серий — ни минуты лишней.