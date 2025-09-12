В тизере к 3 сезону сериала «Кольца власти» показали самое мощное оружие Средиземья: толкинисты сразу его узнают (видео)

Первый тизер третьего сезона «Колец власти» напомнил зрителям, что у Prime Video всё ещё есть амбиции в жанре фэнтези. На коротком ролике показали легендарный меч Нарсил — оружие, которое для фанатов Толкина давно стало символом борьбы со злом.

Именно им Элендил, роль которого в сериале исполняет Ллойд Оуэн, сражался и вошёл в историю Средиземья.

Символический акцент на Нарсиле

Появление меча в тизере — не случайность. Для поклонников франшизы это сигнал, что в новом сезоне ставки будут выше. Нарсил — не просто оружие, а артефакт, связанный с ключевыми событиями в истории людей и эльфов. Его показ может означать, что создатели готовят сюжетные линии, ведущие к судьбоносным битвам.

Когда ждать премьеру

Точная дата выхода третьего сезона «Колец власти» пока не названа. Но раз Amazon уже запустил промо-кампанию с тизерами, релиз можно ожидать в 2026 году.

Вместе с Ллойдом Оуэном зрители вновь увидят Морфидд Кларк в роли Галадриэль, Чарли Викерса в роли Саурона и Роберта Арамайо в образе молодого Элронда.

Реакция критиков и зрителей

У сериала сложная судьба. Два сезона подряд критики оценивали «Кольца власти» достаточно высоко — в среднем на 84 % на Rotten Tomatoes.

Но вот зрители были куда строже: их рейтинг едва дотянул до 49 % на Popcornmeter. Главная претензия — в сравнении с фильмами Джексона сериал выглядит менее мощным, несмотря на масштаб и бюджет.

Что ждёт зрителей

Главная интрига сейчас — станет ли третий сезон переломным для «Колец власти». Появление Нарсила даёт надежду, что шоу выйдет на более мрачный и напряжённый уровень, связанный с великой войной против Саурона. Для поклонников Толкина это шанс увидеть легенду Средиземья в новой трактовке.

