В такую Веру из «Первого отдела» можно влюбиться: этот сериал с Еленой Вожакиной интереснее любого детектива

Многие поклонники сериалов ассоциируют актрису Елену Вожакину с ее героиней Верой, женой Юрия Брагина из «Первого отдела». Далеко не всем нравится Вера, некоторые считают ее безликой и чересчур спокойной. При этом в фильмографии актрисы немало ролей, в том числе сериал «Лабиринты».

О чем сериал

Это российская мелодрама о переплетенных судьбах двух женщин, Марины и Альбины. Марина страдает от бесплодия и намерена усыновить Сережу — внука уборщицы, которого оставила его непутевая мать, Альбина. В ходе повествования героиня переживает измену супруга, ищет настоящую любовь и упорно борется за свое счастье.

Роль Елены Вожакиной

В сериале актриса сыграла Марину. Вызывает восхищение то, как героиня бьется за право быть матерью маленького Сережи, которого она искренне полюбила. Также актрисе удалось очень эмоционально передать трагедию ее героини. Она стала бесплодной после того, как сделала аборт от своего возлюбленного — тот оказался женат и предал ее. Эта история находит отклик в сердцах многих женщин.

Сам сериал с весьма интересными сюжетными линиями, интересными интригами и историями любви. Сериал понравится вам, если вы любите мелодрамы с элементами психологической драмы.