В такого Брагина не влюбились бы: эта 19-серийная мелодрама захватывает, но Колесникова в ней не люблю

Последние годы Иван Колесников пользуется особой любовью зрительниц, ведь в его Юрия Брагина из «Первого отдела» невозможно не влюбиться. Однако актер не всегда играет положительных героев. Его персонаж из сериала «Арбатские тайны» не вызывает особой любви.

О чем сериал

История разворачивается в 1959 году. 18-летняя Таня Мещерская, воспитанница детского дома, отправляется из Казахстана в Москву с целью разыскать своего отца, академика Викентия Рябинского, о котором она узнала из письма матери. Однако на пути к поиску правды судьба сводит её с хитроумными интригами могущественного рода Рябинских, проживающих в престижном доме на Арбате. В ходе событий обнаруживаются поразительные семейные тайны. Сюжет сериала весьма захватывающий и довольно непредсказуемый.

Роль Ивана Колесникова

Актер сыграл роль Эдика, который является представителем «золотой молодежи» Москвы 1950-х. Он самоуверен и достаточно циничен, нередко преследует только свои корыстные цели. Да и о чести знает мало. Эдик состоит в тайной связи с женой Бориса Рябинского, однако одновременно он проявляет интерес и к юной Тане. Стоит отметить, что это не единственный отрицательный герой в фильмографии актера.

Также в сериале «Чтобы увидеть радугу...» он играет молодого человека Степана, который втягивает героиню в преступные схемы.