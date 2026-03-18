В «Свинке Пеппе» человек появляется только один раз: с героиней связана жуткая теория, о которой в Британии детям не рассказывают

За двадцать лет «Свинка Пеппа» превратилась из британского мультсериала в глобальный бренд с оборотом более миллиарда долларов. Проект показывают в 180 странах, открыты тематические парки в Европе и Китае, проданы миллионы игрушек и книг.

Первое поколение зрителей уже выросло, и теперь у них есть собственные дети. Но это не мешает взрослым задаваться вопросами, которые раньше не приходили в голову. Один из самых частых — почему из людей в мультфильме появляется только королева.

Королева

В мире «Свинки Пеппы» звери живут как люди: ходят на двух ногах, говорят, работают и дружат. Но при этом насекомые, птицы и рептилии остаются обычными животными. Это порой создаёт забавные несоответствия в размерах и поведении.

Людей в этом мире практически нет — за одним исключением. Королева появляется в нескольких сериях и выглядит иначе, чем остальные. Вдобавок, все персонажи мультфильма обычно держат голову слегка повёрнутой в сторону, и только Королева смотрит прямо, сохраняя осанку.

Теории о Королеве

Фанаты «Свинки Пеппы» придумали несколько объяснений тому, почему в мультфильме появляется только один человек. Одна из теорий довольно мрачная: Королева создала этот мир и превратила зверей в подобие людей.

Другая версия предполагает, что городок, где живёт Пеппа, на самом деле королевская ферма.

Но есть и более простое объяснение. Создатели мультфильма могли таким образом выразить уважение к королеве Елизавете II, которая была ещё жива во время премьеры. Проект британский, и в нём вполне ожидаемо могли отразить монархические традиции.