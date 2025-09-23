В «Сверхъестественном» было 15 сезонов, но самый страшный монстр появился еще в первом: даже 20 лет спустя смотреть жутко

Сериал «Сверхъестественное» давно стал эталоном телевизионного долголетия и настоящей энциклопедией американского фольклора. За пятнадцать сезонов братья Винчестеры повидали всякое — от призраков и демонов до невообразимых чудовищ.

Но что удивительно: самый леденящий душу монстр, по единодушному мнению фанатов, объявился ещё в самом начале пути, в 2005 году. Им оказалась не космическая сущность и не древний демон, а знакомая всем с детства Кровавая Мэри из пятой серии первого сезона.

Сюжет серии «Кровавая Мэри»

Пятый эпизод первого сезона — тот случай, когда простая городская легенда оказалась страшнее любых демонов. Братья Винчестеры только начинают налаживать совместную работу без отца, и между ними ещё чувствуется недоверие. Сэм особенно уязвим — он не может оправиться от гибели Джессики, и именно это чувство вины делает его идеальной мишенью для призрака.

Сюжет разворачивается вокруг классического ритуала: подростки в Толидо вызывают Кровавую Мэри перед зеркалом. Но игра оборачивается кошмаром.

За легендой скрывается настоящий дух — Мэри Уортингтон, способная перемещаться через зеркала и убивать жертв, выжигая им глаза. Её образ с лицом, скрытым волосами, и кровавыми слезами стал одним из самых узнаваемых в сериале.

Кульминация эпизода до сих пор заставляет зрителей вздрагивать. Кажется, призрак повержен, но разбитое зеркало становится ловушкой — Мэри материализуется из осколков и атакует братьев в реальном мире.

Момент её появления из стеклянных осколков остаётся одним из самых жутких за все 15 сезонов шоу.

Сюжет сериала «Сверхъестественное»

Именно на таких историях и росла легенда «Сверхъестественного» в начале пути. Создатель сериала Эрик Крипке как-то признался, что его главной идеей было делать каждую неделю новый мини-фильм ужасов.

Пугающие городские байки, вроде истории о Кровавой Мэри, стали фундаментом первых сезонов. Позже шоу ушло в масштабную мифологию и библейский эпос, и таких камерных хоррор-историй стало меньше.

Но именно эти ранние, простые и жуткие сюжеты во многом подарили проекту его первоначальный успех и ту особую любовь фанатов, которая не угасла за все пятнадцать сезонов.

