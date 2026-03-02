Меню
В сторону «Грозовой перевал»: о токсичных отношениях есть другая лента — Кира Найтли в ней удивительно хороша

2 марта 2026 21:02
Кадр из фильма «Гордость и предубеждение»

Что стоит посмотреть о непростой любви? 

Многие зрителе уже успели оценить новую экранизацию Эмили Бронте, где главное внимание уделено сумасшедшей любви Хитклиффа и Кэтрин. Однако это далеко не первая подобная история. В 2005 году на экраны вышла картина, основанная на романе Джейн Остин «Гордость и предубеждение». В этом романе мистер Дарси и Элизабет Беннет та еще парочка.

О чем фильм

Это любовная драма, разворачивающаяся в Англии конца XVIII века, рассказывает о запутанных отношениях своенравной Элизабет Беннет и заносчивого мистера Дарси. Со временем они преодолевают предубеждения и гордыню и приходят к выводу, что настоящая любовь важнее материального достатка и общественного положения.

Чем интересен фильм

Это образцовая романтическая драма с блистательной игрой Киры Найтли и Мэттью Макфэдьена: искренняя химия между героями и живописные кадры английской провинции не отпускают зрителя. Вы получите историю, пронизанную легкой иронией в духе Джейн Остин. Юная Кира Найтли стала настоящим украшением проекта. Ее Элизабет и злит, и восхищает одновременно. Помимо главных ролей, картину усилил талантливый актерский состав — Розамунд Пайк, Джена Мэлоун и Кэри Маллиган создали яркие, запоминающиеся образы.

Фото: Кадр из фильма «Гордость и предубеждение»
Камилла Булгакова
Камилла Булгакова
