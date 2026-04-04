В стиле «Князя Андрея», но родом из Турции: эту новинку турдизи жду особенно — снова страсти гарема

4 апреля 2026 14:15
Кадр из сериала «Князь Андрей»

В Турции приступили к съемкам нового сериала. 

В Турции начались подготовительные работы для съемок нового исторического сериала. Проект реализует компания Bozdağ Film во главе с Мехметом Боздагом.

Сериал с рабочим названием «Любовь и трон» планируют показать этой осенью на телеканале ATV. Ожидается, что он займет место в сетке вещания сериала «Основание: Орхан», который может завершиться в начале лета 2026 года. Продюсеры пока эту информацию официально не подтверждали.

Создатели и сюжет

Сценарий пишут Сердар Озёналан, Хасан Эримез, Озлем Атасой и Мелек Ялчын. Режиссерами могут стать братья Тайлан.

По словам турецкой журналистки Бирсен Алтунташ, проект будет снят в стиле, похожем на «Великолепный век». Судя по описанию, так же проект будет похож на российского «Князя Андрея».

Сюжет сосредоточится на жизни и дворцовых интригах Алааддина Кейкубата (Кей-Кубад I), которого считают правителем, принесшим Анатолийскому сельджукскому государству лучшие годы. Сейчас идут переговоры с братьями Тайлан и открыт кастинг на главные роли. Съемочный процесс, как ожидается, стартует летом 2026 года, а премьера намечена на новый телесезон.

Почему стоит посмотреть

Турдизи славится своими историческими сагами, особенно о периодах правления султанов и также и о сельджуках. Например, невероятно интересным получился сериал «Пробуждение. Великие сельджуки». Создатели всегда вплетают в сюжет прекрасные любовные линии.

Эта история точно не станет исключением. Конечно, все ждут братьев Тайлан, которые были главными абмассадорами «Великолепного века». Они умеют сочетать историческую эпопею с прекрасной любовью.

Камилла Булгакова
