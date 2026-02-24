Меню
Киноафиша Статьи В стиле «Гарри Поттера»: что стоит ждать от новой фэнтези-истории «Артефакты» — в главных ролях Шукшина и Подкаминская

24 февраля 2026 16:00
Кадр из фильма «Артефакты»

В 2026 году на российские экраны выйдет немало новинок.

Для многих россиян именно фэнтези является одним из любимых жанров. Именно поэтому так популярна история о мальчике-волшебнике. В 2026 российские создатели порадуют зрителей новым проектом «Артефакты».

О чем проект

Это семейное фэнтези о школьнице Соне, которая случайно обнаруживает древние магические реликвии, за которыми на протяжении веков охотились колдуны. Обладание этой опасной силой привлекает внимание векового мага, и теперь ей нужно не только спасти мир, но и разгадать семейные тайны.

Почему стоит посмотреть

Картина сочетает современную реальность и элементы магии, напоминая сказку о потерянном времени, где от решения главной героини зависит будущее человечества. В ролях снялись Мария Шукшина, Антон Филипенко и Елена Подкаминская, что обещает высокий уровень актерской игры. Съемки проходят в Петербурге, придающем повествованию особую мистическую атмосферу и выразительную визуальную эстетику. Это необычный случай экранизации еще не изданной книги, что обеспечивает свежесть и оригинальность сюжета.

Камилла Булгакова
