Первая секс-сцена в советском кино была задолго до «Интердевочки»: этот фильм посмотрели 37 000 000 человек

Советское кино долго делало вид, что любви без поцелуя в щеку не существует. Тем сильнее эффект произвел фильм Георгия Натансона «Еще раз про любовь», вышедший в 1968 году.

Его называли пошлым, аморальным и опасным. А зрители сделали кассу в 37 миллионов человек и навсегда изменили правила игры.

Пьеса, которую не должны были экранизировать

Все началось с пьесы Эдварда Радзинского «104 страницы про любовь». Театральный успех был оглушительным: постановки шли более чем в 120 театрах СССР. Но кино — другое дело. Редакционная комиссия Госкино сочла сценарий недопустимым: героиня оставалась на ночь с мужчиной после первого свидания. Для экрана это было немыслимо.

Как появилась первая постельная сцена

Натансон настоял. В главных ролях — Татьяна Доронина и Александр Лазарев. Сцена близости снята предельно деликатно: без обнажения, без пошлости, но с абсолютным ощущением интимности. Формально — ничего запрещенного. По сути — первая постельная сцена в истории советского кино. Настоящая революция, проведенная шепотом, пишет «Киноварня».

Чиновники видели «аморальность». Зрители — живых людей. Диалоги Радзинского, химия актеров, интонация времени сделали свое дело. Фильм не про секс, а про близость, которую в СССР боялись называть вслух. Именно поэтому он и сработал.

«Еще раз про любовь» не просто выжила — она стала классикой. И доказала: даже в самой закрытой системе искусство находит лазейку. Иногда — через тихий разговор в темной комнате.