В СССР стыдливо молчали, а в 90-е пели вслух на всех дискотеках: что не так с «пикантным» хитом Укупника, который звучал везде

17 апреля 2026 17:38
Аркадий Укупник

Больше никакой цензуры.

Песня «Сим-Сим, откройся!» в 90-е звучала на каждой дискотеке и по телевизору. Под нее танцевали подростки и взрослые, не задумываясь о смысле. При этом текст был откровенным и даже провокационным для своего времени.

В советские годы подобную песню просто не допустили бы к широкой аудитории и вот почему.

Когда исчезли ограничения

В СССР темы личной жизни не обсуждали публично. Любые намеки на откровенность проходили строгую цензуру. После распада страны эти рамки исчезли, и музыка быстро изменилась.

На сцене появились тексты, которые раньше могли звучать только в узком кругу. Публика воспринимала это как символ новой свободы и охотно принимала такие песни.

Песня, которую знали все

«Сим-Сим, откройся!» исполнил Аркадий Укупник, а текст написал Юрий Варум. В основе — история семейной жизни с прямыми намеками на проблемы в интимных отношениях.

Герой песни открыто говорит о том, о чем раньше предпочитали молчать и именно эта откровенность и сделала композицию заметной.

Почему это стало нормой

В 90-е границы допустимого быстро сместились. Музыка стала отражением времени, когда можно было говорить без оглядки.

Такие хиты не просто развлекали — они показывали, как меняется общество. И хотя сегодня подобные тексты уже не вызывают удивления, в тот момент они стали настоящим символом новой эпохи.

Фото: Legion-media, кадр из клипа
Екатерина Адамова
