Русский English
В СССР с ума сходили не только по «Месту встречи изменить нельзя»: есть и другой детектив — рейтинг 7,2, что весьма неплохо

2 апреля 2026 07:29
Кадр из фильма «Возвращение Святого Луки»

Что стоит посмотреть из советских детективов?

Конечно, в СССР большой любовью пользовалась детективная история «Место встречи изменить нельзя». Однако в Советском Союзе снималось немало интересных детективов. к ним можно отнести и фильм «Возвращение Святого Луки». Это один из фильмов из цикла о полковнике Зорине.

О чем сюжет

Сбежавший из тюрьмы вор Карабанов похищает из музея картину Франса Хальса «Святой Лука». В напряженной схватке полковник милиции Зорин берет верх над закаленным преступником, который пытался сбыть полотно под видом иностранца. Кинолента основана на реальных событиях.

Почему стоит посмотреть

Я с большим удовольствием рекомендую посмотреть эту классику советского детективного кино. Мне особенно нравится, что сценарий основан на реальном событии — это придает всему действу необычную достоверность и остроту.

Всеволод Санаев в роли полковника Зорина просто завораживает. Также невозможно не отметить Владислава Дворжецкого, Олега Басилашвили и Екатерину Васильеву: их игра делает героев живыми и запоминающимися.

Фильм вовсе не примитивный боевик, а умный детектив, где главное — тонкое психологическое противостояние. Сюжет держит в напряжении именно за счет схватки опыта и цинизма, интеллекта и хитрости.

Меня особенно поразило, как картина передает дух конца 60-х — начала 70-х: Москва, быт, милицейская служба тех лет выглядят искренне и правдоподобно. Музыкальное сопровождение Исаака Шварца добавляет фильму драматичности. Каждая сцена словно пропитана эпохой и вниманием к деталям.

Фото: Кадр из фильма «Возвращение Святого Луки»
Камилла Булгакова
