В СССР к этой сказке Роу отнеслись прохладно, зато в Японии ее хвалили и критики, и простые люди: а ведь съемки собирались запретить

На счету самого известного советского сказочника Александра Роу было немало любопытных художественных картин для всей семьи. Но лента «Кащей Бессмертный» стоит среди них особняком. А все дело в резкой критике, с которой столкнулся режиссер.

Съемки сказки «Кащей Бессмертный»

Съемки сказки «Кащей Бессмертный» едва не сорвались из-за резкой реакции цензуры. Чиновники обвинили создателей в искажении народного фольклора. Их главной претензией стало смешение персонажей из разных источников.

В сценарии соединились Кащей, Марья Моревна и Никита Кожемяка. Сценаристы действительно добавили в их истории много авторских элементов. Это назвали «глумлением над традициями». Такой вердикт ставил под угрозу весь проект.

После дополнительной проверки сценарий всё же одобрили. Фильм смогли снять, хотя изначальные претензии казались весьма серьёзными.

Прокат сказки «Кащей Бессмертный»

Сказка «Кащей Бессмертный» не стала громким хитом в советском прокате. Возможно, сказалось строгое отношение цензуры к трактовке фольклора. Также свою роль сыграло тяжёлое военное время — в 1944 году зрителям было не до сказок.

Детализированный образ Кащея и вовсе отпугивал детскую аудиторию. Зато в Японии картина нашла неожиданный отклик. Местных критиков впечатлил ее патриотический пафос. В сюжете неоднократно подчеркивалась важность любви к родной земле.

Японский журнал «Совэто эйга» даже призывал брать пример с советского кинематографа. Для них работа Александра Роу стала образцом искусства, проникнутого гражданскими чувствами, пишет Дзен-канал «Заметки Инсайдера».

