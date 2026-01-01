Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Статьи В СССР к этой сказке Роу отнеслись прохладно, зато в Японии ее хвалили и критики, и простые люди: а ведь съемки собирались запретить

В СССР к этой сказке Роу отнеслись прохладно, зато в Японии ее хвалили и критики, и простые люди: а ведь съемки собирались запретить

1 января 2026 07:00
Кадр из фильма «Кощей Бессмертный»

Проблемы возникли уже на старте.

На счету самого известного советского сказочника Александра Роу было немало любопытных художественных картин для всей семьи. Но лента «Кащей Бессмертный» стоит среди них особняком. А все дело в резкой критике, с которой столкнулся режиссер.

Съемки сказки «Кащей Бессмертный»

Съемки сказки «Кащей Бессмертный» едва не сорвались из-за резкой реакции цензуры. Чиновники обвинили создателей в искажении народного фольклора. Их главной претензией стало смешение персонажей из разных источников.

В сценарии соединились Кащей, Марья Моревна и Никита Кожемяка. Сценаристы действительно добавили в их истории много авторских элементов. Это назвали «глумлением над традициями». Такой вердикт ставил под угрозу весь проект.

После дополнительной проверки сценарий всё же одобрили. Фильм смогли снять, хотя изначальные претензии казались весьма серьёзными.

Кадр из фильма «Кощей Бессмертный»

Прокат сказки «Кащей Бессмертный»

Сказка «Кащей Бессмертный» не стала громким хитом в советском прокате. Возможно, сказалось строгое отношение цензуры к трактовке фольклора. Также свою роль сыграло тяжёлое военное время — в 1944 году зрителям было не до сказок.

Детализированный образ Кащея и вовсе отпугивал детскую аудиторию. Зато в Японии картина нашла неожиданный отклик. Местных критиков впечатлил ее патриотический пафос. В сюжете неоднократно подчеркивалась важность любви к родной земле.

Японский журнал «Совэто эйга» даже призывал брать пример с советского кинематографа. Для них работа Александра Роу стала образцом искусства, проникнутого гражданскими чувствами, пишет Дзен-канал «Заметки Инсайдера».

Ранее портал «Киноафиша» писал про 4 лучшие советские киносказки, где один из героев — Дед Мороз.

Фото: Кадры из фильма «Кощей Бессмертный»
Светлана Левкина
Светлана Левкина
Больше новостей в
telegram Телеграм vk Вконтакте zen Яндекс Дзен
Написать отзыв
Милляр взял образ Кощея не из книг: как немцы помогли актеру создать самого страшного злодея в советских киносказках Милляр взял образ Кощея не из книг: как немцы помогли актеру создать самого страшного злодея в советских киносказках Читать дальше 1 января 2026
Фильмы Гайдая сделали Еремину звездой, но она бросила карьеру ради США: как сейчас живет самая красивая актриса СССР Фильмы Гайдая сделали Еремину звездой, но она бросила карьеру ради США: как сейчас живет самая красивая актриса СССР Читать дальше 3 января 2026
Почему плохой человек — это именно «редиска»: слово придумали не в «Джентльменах удачи» Почему плохой человек — это именно «редиска»: слово придумали не в «Джентльменах удачи» Читать дальше 3 января 2026
Только у этой героини «Москвы слезам не верит» был реальный прототип: Меньшов снял фильм о хитрой домработнице Только у этой героини «Москвы слезам не верит» был реальный прототип: Меньшов снял фильм о хитрой домработнице Читать дальше 1 января 2026
Мягков получил роль Лукашина случайно: на эту роль Рязанов чуть не утвердил Миронова, но вот что пошло не так Мягков получил роль Лукашина случайно: на эту роль Рязанов чуть не утвердил Миронова, но вот что пошло не так Читать дальше 31 декабря 2025
Эти 3 ляпа в «Человеке-амфибии» пропустил весь Советский Союз: а вот современным зрителям очевидно, где оплошала Вертинская и не только Эти 3 ляпа в «Человеке-амфибии» пропустил весь Советский Союз: а вот современным зрителям очевидно, где оплошала Вертинская и не только Читать дальше 31 декабря 2025
Зиночка только хохотала, когда Грозный шептал ей на ухо: но на самом деле Яковлев в «Иване Васильевиче» не говорил ничего веселого Зиночка только хохотала, когда Грозный шептал ей на ухо: но на самом деле Яковлев в «Иване Васильевиче» не говорил ничего веселого Читать дальше 3 января 2026
От «Ёжика в тумане» в восторге весь мир и лично Миядзаки, а на родине его до сих пор не поняли: «С детства терпеть не могу этот маразм» От «Ёжика в тумане» в восторге весь мир и лично Миядзаки, а на родине его до сих пор не поняли: «С детства терпеть не могу этот маразм» Читать дальше 2 января 2026
Волка и Зайца за границу не выпустили, а ведь они должны были поехать в Болгарию: 3 серии «Ну, погоди!», которые так и не сняли Волка и Зайца за границу не выпустили, а ведь они должны были поехать в Болгарию: 3 серии «Ну, погоди!», которые так и не сняли Читать дальше 2 января 2026
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше