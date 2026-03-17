В СССР играли все: ответьте на 7/7 вопросов по культовой комедии «Спортлото-82»

Хорошо ли вы помните хит СССР

2 августа 1982 года зрителям показали комедию режиссёра Леонида Гайдая «Спортлото-82». Премьера состоялась впервые в этот день.

Фильм почти полностью снимали в Крыму. В качестве натуры использовали Южный берег, Новый Свет и Феодосию.

В картине сыграли Михаил Пуговкин, Михаил Кокшенов, Нина Гребешкова и Борислав Брондуков. Также в ролях были молодые актёры Альгис Арлаускас и Светлана Аманова. Сюжет картины строится вокруг лотерейного билета, который молодой юноша подарил попутчице в поезде Татьяне в качестве компенсации за случайно съеденный провиант. Билет оказался с баснословным выигрышем, но главный герой его потерял. Захватывающие поиски билета переросли в неожиданный финал.

Хорошо ли вы помните сюжет хита СССР и его героев? Мы предлагаем вам пройти увлекательный тест, ответив на 7 вопросов. Готовы?