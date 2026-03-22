В СССР эту сказку Роу грозились запретить, а в Японии она сразу стала культовой: почему советские дети боялись ленту

У Александра Роу, одного из самых узнаваемых советских режиссёров, работавших в жанре сказки, вышло немало интересных фильмов для зрителей разного возраста. Однако картина «Кащей Бессмертный» выделяется в его фильмографии на особом месте. Причина — в жёсткой критике, которая обрушилась на режиссёра после выхода ленты.

Съемки сказки

Создатели сказки столкнулись с серьёзными трудностями ещё на этапе подготовки. Вмешалась цензура, и чиновники раскритиковали проект за то, что авторы отступили от народных канонов.

Основная претензия касалась смешения героев, которые в фольклоре обычно не пересекались. В одной истории объединили Кащея, Марью Моревну и Никиту Кожемяку, добавив к тому же множество вымышленных деталей.

Такое переосмысление назвали неуважением к традициям. Из-за этого фильм едва не закрыли. Однако после дополнительной проверки сценарий всё же разрешили, и работа продолжилась. Несмотря на изначально жёсткую критику, картину удалось снять.

Прокат сказки

В советском прокате сказка «Кащей Бессмертный» большого успеха не имела. Свою роль, вероятно, сыграло пристальное внимание цензуры к тому, как авторы интерпретировали народные сюжеты. К тому же фильм вышел в 1944 году, когда зрители были сосредоточены на других событиях.

Мрачный и проработанный образ Кащея оказался слишком тяжёлым для детского восприятия. Однако неожиданный интерес к картине проявили в Японии. Там критики высоко оценили патриотическую линию. В ленте не раз подчёркивалась мысль о преданности родной земле.

Издание «Совэто эйга» писало, что советскому кино стоит подражать. По мнению авторов журнала, работа Александра Роу стала примером искусства, глубоко пронизанного гражданским чувством. Об этом упоминается в блоге «Заметки Инсайдера» на Дзене.