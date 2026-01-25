В СССР эту актрису все знали как рабыню Изауру: а на родине ее называли не иначе как «бразильская Эммануэль» за фильмы 18+

Меню
25 января 2026 21:02
Кадр из сериала «Рабыня Изаура»

Следующие роли Луселии Сантос не имели ничего общего со скромницей из международного хита.

Бразильская теленовелла «Рабыня Изаура» превратилась в настоящий культурный феномен в конце 1980-х. В СССР, а затем и в России, сериал вызвал невероятный ажиотаж. Вечерами миллионы женщин буквально прилипали к телеэкранам, следя за новой серией из жизни прекрасной служанки и её хозяев.

Героиня в исполнении актрисы Луселии Сантос казалась зрителям удивительно сильной — она боролась за свободу и своё достоинство. На экране она представала образцом скромности и благородства. Однако реальная история актрисы, сыгравшей Изауру, оказалась куда сложнее.

Карьера Луселии Сантос

Слава обрушилась на Луселию Сантос в 19 лет и круто изменила её жизнь. На молодую актрису посыпались различные предложения.

Уже спустя три года, желая сломать образ невинной Изауры, она решилась на смелый шаг — снялась для обложки мужского журнала в откровенном образе. А затем и вовсе ушла в мир эротического кино.

Она сыграла в целой серии откровенных картин, надолго закрепив за собой в Бразилии статус местной «Эммануэль».

«Те фото и фильмы до сих пор при желании можно найти в Сети. Художественная ценность такого кино, мягко говоря, весьма сомнительна. А сегодня оно смотрится смешно и наивно. Но по тем временам это было достаточно смело», — пишет автор Дзен-канала «КиноМеломан».

Кадр из сериала «Рабыня Изаура»

Луселия Сантос сейчас

На вопрос, почему она так резко сменила амплуа, актриса отвечала с прямотой. Она признавалась, что тогда, в молодости, чувствовала себя настоящей звездой и была уверена, что ей позволено всё. Это ощущение вседозволенности и толкнуло её на смелые, даже эпатажные поступки.

Удивительно, но на её дальнейшей карьере это не сказалось негативно. Насытившись образами в откровенном кино, Сантос вернулась к привычной жизни. Она вышла замуж, родила сына и снова стала сниматься в телесериалах.

Сейчас Луселии Сантос 68 лет. Секретом своей энергии и молодости актриса считает активный образ жизни.

Фото: Кадры из сериала «Рабыня Изаура»
